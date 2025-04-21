為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    徐巧芯諷綠營選民「邪教化超愛投票」 林楚茵：罷免你剛好而已

    林楚茵表示，徐巧芯口中的「邪教」，就是每一個用選票守護民主自由的台灣人，這種「詐騙立委」被罷免剛好而已。（資料照）

    林楚茵表示，徐巧芯口中的「邪教」，就是每一個用選票守護民主自由的台灣人，這種「詐騙立委」被罷免剛好而已。（資料照）

    2025/04/21 09:44

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕全國大罷免行動如火如荼進行中，國民黨立委徐巧芯作為指標性人物，19日前往聲援罷免綠委吳思瑤團隊「地動刪搖」時卻又失言，徐巧芯直指民進黨「超愛投票」宛如「邪教化」。民進黨立委林楚茵21日在臉書發文表示，徐巧芯口中的「邪教」，就是每一個用選票守護民主自由的台灣人，這種「詐騙立委」被罷免剛好而已。

    徐巧芯當時在聲援「地動刪搖」的活動中表示：「這個罷免之戰之中呢，罷免國民黨所有委員裡面的民進黨，100％會去投票，因為他們超愛投票，原因不明，但是就是『邪教化』超愛投票。綠營的選民把政治放在第一位，什麼家庭啊生活啊工作啊234，可是藍營的選民我們是把工作家庭放在第一位，政治擺在後面，因為我們只是想要一個好好的平靜生活而已。」

    針對徐巧芯的言論，林楚茵狠批：「徐巧芯能當立委就是人民投票給你，你不好好當立委，只會比中指、嗆警察又洩漏外交機密，這些行為當初選民投票給你都沒要你做。楚茵就問，投票給你被罵是邪教，所以你立委亂當是『詐騙』嗎？詐騙立委被罷免剛好而已！」

    林楚茵表示，徐巧芯口中的「邪教」，就是每一個用選票守護民主自由的台灣人，正是因為台灣的民主制度，徐巧芯才得以進入國會，如今她竟然反過來羞辱愛護民主的台灣人？而徐巧芯還說「政治擺在後面，人民只需要平靜生活」，林認為，這也是「共產黨」一貫的統治邏輯，國民黨跟共產黨果然一家親，國民黨怕罷免，只能叫人民閉嘴，別管政治，讓國民黨繼續造謠、舔共、在國會胡作非為。

    林楚茵強調：「一個連投票都能嘲諷的立委，直接用投票讓他在立法院消失，但記得先去簽二階連署。二階過關，我們一起去投票！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播