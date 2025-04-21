徐巧芯諷綠營選民「邪教化超愛投票」 林楚茵：罷免你剛好而已

林楚茵表示，徐巧芯口中的「邪教」，就是每一個用選票守護民主自由的台灣人，這種「詐騙立委」被罷免剛好而已。（資料照）

2025/04/21 09:44

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全國大罷免行動如火如荼進行中，國民黨立委徐巧芯作為指標性人物，19日前往聲援罷免綠委吳思瑤團隊「地動刪搖」時卻又失言，徐巧芯直指民進黨「超愛投票」宛如「邪教化」。民進黨立委林楚茵21日在臉書發文表示，徐巧芯口中的「邪教」，就是每一個用選票守護民主自由的台灣人，這種「詐騙立委」被罷免剛好而已。

徐巧芯當時在聲援「地動刪搖」的活動中表示：「這個罷免之戰之中呢，罷免國民黨所有委員裡面的民進黨，100％會去投票，因為他們超愛投票，原因不明，但是就是『邪教化』超愛投票。綠營的選民把政治放在第一位，什麼家庭啊生活啊工作啊234，可是藍營的選民我們是把工作家庭放在第一位，政治擺在後面，因為我們只是想要一個好好的平靜生活而已。」

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針對徐巧芯的言論，林楚茵狠批：「徐巧芯能當立委就是人民投票給你，你不好好當立委，只會比中指、嗆警察又洩漏外交機密，這些行為當初選民投票給你都沒要你做。楚茵就問，投票給你被罵是邪教，所以你立委亂當是『詐騙』嗎？詐騙立委被罷免剛好而已！」

林楚茵表示，徐巧芯口中的「邪教」，就是每一個用選票守護民主自由的台灣人，正是因為台灣的民主制度，徐巧芯才得以進入國會，如今她竟然反過來羞辱愛護民主的台灣人？而徐巧芯還說「政治擺在後面，人民只需要平靜生活」，林認為，這也是「共產黨」一貫的統治邏輯，國民黨跟共產黨果然一家親，國民黨怕罷免，只能叫人民閉嘴，別管政治，讓國民黨繼續造謠、舔共、在國會胡作非為。

林楚茵強調：「一個連投票都能嘲諷的立委，直接用投票讓他在立法院消失，但記得先去簽二階連署。二階過關，我們一起去投票！」

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