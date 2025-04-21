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    中市二階連署倒數 中四罷團：全市一起罷同時表達對盧不滿

    中四罷團志工表示，目前策略要協助中市罷團達標，達到全市一同罷免的氣勢。（記者蘇金鳳攝）

    中四罷團志工表示，目前策略要協助中市罷團達標，達到全市一同罷免的氣勢。（記者蘇金鳳攝）

    2025/04/21 09:05

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕距離「中四廢翔」罷團自訂罷免國民黨立委廖偉翔，二階連署的期限4月30日已進入倒數10天，罷團何姓志工表示，除了走入市民的生活圈持續積極連署外，目前策略要協助台中市其他選區的罷免連署也能達標，要讓6個選區都能一起投罷免票，形成如當初高雄市罷免前高雄市長韓國瑜的全市團結士氣，因為此役除了要罷免親共不適任的立委，更要表達對盧秀燕的不滿，要讓台中市更好。

    雖然台中市的中四、中五及中六的法定連署日是5月6日，但是因為還要造冊，因此3個罷團所訂的最後期限不一樣，「中四廢翔」將最後期限訂在4月30日，今已進入倒數10天，何姓志工表示，這10天持續進入市民的生活圈，積極罷免連署。

    何姓志工並強調，由於距離繳出二階連署法定期限將近，罷團目前的策略是希望台中市6個罷團二階連署都能達標，中四會協助其他罷團，讓6個罷團一起衝，如同當時高雄市罷免當時的高雄市長韓國瑜一樣，全高雄市民的一起衝，台中市民一起衝的氛圍。

    何姓志工表示，罷團希望台中市6個罷團都達標，形成台中全市的市民一同來投罷免票的氣勢，除了要罷免不適任親共的立委，更要突顯對台中市長盧秀燕不滿。

    她痛批，中四的廖偉翔、中五黃健豪及中六的羅廷瑋3位國民黨立委當初本來就知名度不高，是因為盧秀燕的支持才選上，因此要讓全市罷免投票氣勢起來，表達台中市民希望台中市更好，打臉盧秀燕。

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