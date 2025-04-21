8成藍委挺倒閣？張益贍列9點分析 揭藍營支持、反對兩派算盤！

蔣萬安喊出「立法院應推動倒閣」，傳藍委有約8成贊同，張益贍提出9點分析。（資料照）

2025/04/21 00:49

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮狂襲，國民黨區域立委人人自危，台北市長蔣萬安日前喊出「立法院應推動倒閣」引發熱議，還傳出有8成藍委支持將倒閣列為選項。對此，政治評論員張益贍提出9點分析，直言大罷免是一場沒人可以阻止的運動，公民別被政客言行干擾，繼續往前衝！

近日有消息傳出藍委有約莫8成贊成倒閣，政治工作者周軒指出，8成這個比例差不多就是全部52名國民黨立委扣掉13個不分區，其他區域立委，排除傅崐萁總召與江啟臣副院長，幾乎都贊成的意思。

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張益贍20日在臉書發文提出9點分析。首先是，沒有被罷壓力的不分區立委面對罷免的心態是「人生自古誰無死」，而需要面臨民意反撲的區域立委會贊成倒閣，心態就是「我死不如大家死」，「蔣萬安之所以提倒閣的原因是，台北市是大罷免的重災區，至少有4席過二階，3席以上被罷免。」

「第二，提『倒閣、國會改選』，順勢將北市『藍委罷免』的責任丟還給朱立倫和黃國昌。第三，民眾黨黃國昌帶領的8席立委，一定會反對倒閣，因為以目前的民調，重新改選民眾黨應該會腰斬只剩下4席立委，少了8票支持，『倒閣案』在立院根本不會過半。」

「第四，國民黨有近8成立委支持倒閣？問題在不支持『倒閣案』的2成立委會不會跑票？可以繼續當立委的人（4席原民+2席離島），為何要陪你們這些會罷免的再重選一次？第五，白+藍至少有14席立委根本不願意倒閣解散國會，朱立倫和黃國昌喬的動嗎？第六，提出『倒閣及國會全面改選』的主張，是因為被罷免藍委感受到壓力，為了讓自己可以繼續參選的藉口，因為被罷免之後，有7年不能參選該選區立委。」

「第七，況且即使倒閣案通過，是否解散國會的權力在於賴清德總統，賴可以選擇『內閣改組』或『解散國會』。第八，以目前大罷免的氣勢繼續往前走，透過罷免及補選手段，就可以改變國會結構，沒必要透過『解散國會，全面改選』。第九，大罷免是一場『由下而上』發起的公民運動，任何政黨企圖透過『由上而下』的權力手段，干擾或中斷大罷免的行動，都必然會被這波浪潮所反噬！」

張益贍最後直言，「所有公民罷團，不要被政客的言行所干擾，『大罷免』是一場沒人可以阻止的運動，就讓我們繼續往前衝！」

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