為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黃國昌喊「國會、總統一起改選」 律師林智群列2點怒轟：狗屁不通！

    針對蔣萬安喊倒閣，黃國昌（圖）18日稱最好方式是總統與國會一起重選。（資料照）

    針對蔣萬安喊倒閣，黃國昌（圖）18日稱最好方式是總統與國會一起重選。（資料照）

    2025/04/21 00:33

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市長蔣萬安上週四（17日）喊出「立法院應推動倒閣」，用立委改選對總統賴清德進行不信任投票，引發熱議。民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌18日卻稱，最好的方式是總統與國會一起重選，否則就是送民進黨選輸翻桌的機會。對此，律師林智群聽不下去怒轟，黃國昌講話總是義正詞嚴，但實際上狗屁不通！

    聽到台大法律畢業、取得康乃爾大學法學博士的黃國昌說出「國會、總統一起改選」這種話，林智群20日在臉書發文痛批，「黃國昌的問題，就在於他講的話看起來義正詞嚴，其實狗屁不通！首先，憲法只規定倒閣後，行政院長辭職，國會改選。憲法沒規定總統要辭職。兩個事情沒連動關係，黃國昌又想違憲了嗎？再來，總統缺位後，由副總統接任，副總統也缺位，由行政院長代行職務。我們國家的領導人，就是總統—副總統—行政院長。」

    他接著說：「如果倒閣，行政院長就要辭職。如果照黃國昌講的『總統一起改選』，那總統、副總統不用辭職嗎？不辭職，怎麼改選總統、副總統？結果就會變成：總統、副總統、行政院長全滅，國家群龍無首！解放軍還沒斬首，我們自己就把三個國家領導人滅了。世界上有這麼笨的人嗎？黃國昌志大才疏，不堪重任！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播