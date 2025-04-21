黃國昌喊「國會、總統一起改選」 律師林智群列2點怒轟：狗屁不通！

針對蔣萬安喊倒閣，黃國昌（圖）18日稱最好方式是總統與國會一起重選。（資料照）

2025/04/21 00:33

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長蔣萬安上週四（17日）喊出「立法院應推動倒閣」，用立委改選對總統賴清德進行不信任投票，引發熱議。民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌18日卻稱，最好的方式是總統與國會一起重選，否則就是送民進黨選輸翻桌的機會。對此，律師林智群聽不下去怒轟，黃國昌講話總是義正詞嚴，但實際上狗屁不通！

聽到台大法律畢業、取得康乃爾大學法學博士的黃國昌說出「國會、總統一起改選」這種話，林智群20日在臉書發文痛批，「黃國昌的問題，就在於他講的話看起來義正詞嚴，其實狗屁不通！首先，憲法只規定倒閣後，行政院長辭職，國會改選。憲法沒規定總統要辭職。兩個事情沒連動關係，黃國昌又想違憲了嗎？再來，總統缺位後，由副總統接任，副總統也缺位，由行政院長代行職務。我們國家的領導人，就是總統—副總統—行政院長。」

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他接著說：「如果倒閣，行政院長就要辭職。如果照黃國昌講的『總統一起改選』，那總統、副總統不用辭職嗎？不辭職，怎麼改選總統、副總統？結果就會變成：總統、副總統、行政院長全滅，國家群龍無首！解放軍還沒斬首，我們自己就把三個國家領導人滅了。世界上有這麼笨的人嗎？黃國昌志大才疏，不堪重任！」

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