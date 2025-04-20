台中罷免黃健豪宣講湧人潮 陳柏惟當場交出連署書

前立委陳柏惟（右）今天把自己的罷免連署書交給曾朝榮議員（中），並呼籲大家衝高連署別鬆懈。（記者陳建志攝）

2025/04/20 23:59

〔記者陳建志／台中報導〕台中民間團體推動罷免台中第5選區國民黨立委黃健豪，民進黨台中市議員曾朝榮今天舉辦「人民是頭家」宣講會，吸引數百位民眾到場高喊「大罷免，大成功」。曾朝榮呼籲大家剩下最後10多天，大家一個人再幫忙拉3份、5份，一起罷免掉親共、舔共立委。前立委陳柏惟助講時，現場交出連署書給曾朝榮，拜託大家再努力一下，拉高連署書份數。

台中市議員曾朝榮、服務處主任曾咨耀今天舉辦「人民是頭家」宣講會，曾朝榮強調藍白在立法院過半推動擴權法案，胡亂刪除、凍結預算要毀滅這個國家，呼籲大家站出來罷免親共、舔共立委，強調剩下最後10多天，大家一個人再幫忙拉3份、5份，拚最後一哩路；曾咨耀則提醒，如果現在不站出來，以後就站不出來，一定要守護台灣的民主。

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前立委陳柏惟到場助講時，稱讚曾朝榮議員收到5千多份的連署，是全台灣連署書收最多的議員，因目前自己的戶籍在北屯，當場交出自己的連署書給曾朝榮，並要大家回去再跟朋友拉一下票，尤其是之前支持民眾黨的朋友，現在有很多都後悔。

陳柏惟表示，黃健豪是台中立委中和中國連結最深的立委，是連勝文嫡系，心根本沒有放在台灣，當議員時接受訪問，竟表示要跟中國簽和平協議後公投，新疆簽了和平協議的下場大家都很清楚，根本不用考慮，強調這一區後悔的很多，拜託大家再努力一下，拉高連署書份數，並提醒國民黨現在提出要倒閣，其實是要民眾連署鬆懈，大家千萬別上當，不要管這種傳言，全力把連署份數衝高。

行政院中部聯合服務中心執行長莊競程則表示，2024年藍白通過違憲擴權法案，接著又推財劃法、選罷法、憲訴法修法，去年年底又亂刪預算，才會引發民眾不滿，民進黨不是輸不起，但是無法接受聯合中共欺負台灣人，強調台灣不能輸，要大家最後關頭再衝一些連署。

民眾高喊「大罷免，大成功」。（記者陳建志攝）

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