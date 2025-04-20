2026新北市長選舉對決李四川？劉和然妙回「這句話」

新北副市長劉和然說，城市建設是接力賽，一棒接一棒。（新北市府提供）

2025/04/20 22:45

〔記者董冠怡／新北報導〕2026年新北市長潛在人選、現任副市長劉和然近日接受電視節目專訪，今天晚間播出；被問到台北市副市長李四川也是事務官出身、同樣擔任城市治理團隊的副首長，在選舉這條路上的各自優勢？劉和然表示，李四川經驗豐富，能與他並列民調感到開心，自己一路走來累積的歷練跟治理經驗，都成為日後領導能力的重要養分。

「縣市長過去多空降 如今以事務官思考」

劉和然表示，很佩服經驗豐富的老同事、老長官李副，很開心可以跟他一起被討論。劉和然笑稱，當發現自己被放到民調上比較，有段時間不太習慣；不過，令人欣慰的是，過去縣市長多來自政治明星或部會首長空降，如今是以事務官當作思考人選，代表政治跟氛圍改變。尤其第一個跳脫出另類模式的市長侯友宜，從基層事務官一路到城市領導者所做出的成績，反映出民眾對於城市領導者選擇的價值觀變化，更關注「誰可以讓城市做得越來越好、很快讓城市持續往前？」

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被問到假設與李四川在同一選戰賽道上，一定也是當仁不讓？劉和然說「我也不曉得現在有誰在賽道上」，強調人生的準備不見得是為了特定目的，並分享從承辦人、局長到副市長一路走來累積的歷練跟治理經驗，例如對預算的掌握、媒體溝通，「預算書一拿過來，可以清楚抓出問題點及需要加強之處，以及真誠與人互動，而非只是吃一頓飯」等，這些都成為日後領導能力的重要養分。

劉和然指出，台北縣升格至新北市已15年，一個城市的發展，本來就有不同的階段會完成，除了對在地的了解、跨縣市交流學習，更要跟國際接軌、全球性思考，才能讓新北市越來越好，目前就是努力先把該規劃的事情做好規劃，以利下一任接棒後可以直接上手向前走，呼籲對新北有心的人選，應投入時間真正了解新北，少一些政治操作，「城市建設是接力賽，一棒接一棒」。

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