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    國民黨遭查幽靈連署 何欣純酸修法「自作自受」

    何欣純批評去年藍白聯手通過《選罷法》修正案，結果現在被查死亡連署，根本是自作自受。（記者陳建志攝）

    何欣純批評去年藍白聯手通過《選罷法》修正案，結果現在被查死亡連署，根本是自作自受。（記者陳建志攝）

    2025/04/20 21:42

    〔記者陳建志／台中報導〕台中民間團體推動罷免台中第5選區國民黨立委黃健豪，民進黨台中市議員曾朝榮今天舉辦「人民是頭家」宣講會，吸引數百位民眾到場。立委何欣純到場宣講時，猛酸藍白去年聯手通過翁曉玲版的《選罷法》修正案，針對冒名頂替、代為簽名要嚴懲重罰，結果現在檢察官依法偵辦才說濫用司法，根本是「自作自受」。

    何欣純上台時表示，這幾天檢察官調查罷免台北、新北罷綠立委的幽靈連署，強調之前罰則沒這麼重，但是去年由國民黨立委翁曉玲主導修改《選罷法》98-2條，如果有偽造連署、冒名頂替、代為簽名要嚴懲重罰，除5年以下有期徒刑還要罰錢，結果現在檢察官只是依藍白聯手通過修改的《選罷法》偵辦，國民黨真的是「自作自受」，呼籲大家要自立自強出來連署，站出來維護台灣的民主自由，一定要堅持下去。

    何欣純說，這幾天台中市長盧秀燕針對檢察官調查幽靈連署，批評是濫用司法、打壓民主之嫌，但從剛剛所說的去年通過翁曉玲版本的《選罷法》修正案，就知道整件事的來龍去脈，質疑盧市長可能不了解，應該要先了解是誰推動《選罷法》修法的？一個市長好的話是她講，罵人的話也是她講，只要求市長能好好做事。

    何欣純批評，台中這幾年來治安不好，之前還被稱為是「慶記 （子彈）之都」，此外公安也頻出狀況，連去新光三越逛街都會碰到氣爆，市民的不安全、不安心，市長要有擔當，應該要求市府團隊照顧人民和台中這個城市的安全，不要為了自己的政治目的，想競選總統的目的而胡亂批評，強調台灣是一個司法獨立的國家，自己的國家要自己來救，呼籲大家踴躍連署罷掉不適任的立委。

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