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    首頁　>　政治

    王義川台中罷免宣講 民眾再嗆：黃國昌 臭俗辣

    王義川呼籲大家繼續連署，並在台上大喊「黃國昌」，台下民眾接著大喊「臭俗辣」。（記者陳建志攝）

    王義川呼籲大家繼續連署，並在台上大喊「黃國昌」，台下民眾接著大喊「臭俗辣」。（記者陳建志攝）

    2025/04/20 20:52

    〔記者陳建志／台中報導〕台中民間團體推動罷免台中第5選區國民黨立委黃健豪，民進黨台中市議員曾朝榮今天舉辦「人民是頭家」宣講會，吸引數百位民眾到場，現場高喊「大罷免，大成功」。立委王義川上台助講時強調，這次罷免如果沒成功，就會被國民黨和黃國昌「看雖小」（看不起），呼籲大家趕緊呼朋引伴連署，並在台上大喊「黃國昌」，台下民眾很有默契接著大喊「臭俗辣」，現場氣氛相當熱烈。

    立委王義川表示，我們不是輸不起，強調從李登輝、陳水扁到馬英九，民進黨在立院都沒有過半，但是當時雖人少，至少會讓民進黨表達意見，但現在韓國瑜當院長，連讓民進黨說話的機會都沒有，也因為這樣去年才會有「青鳥行動」，提醒台中立委黃健豪、羅廷瑋，到了立院變成「打架的流氓」，就是後面有一個力量要求他們這樣做，呼籲大家繼續努力連署，如果這次沒成功，會讓藍白看不起。

    王義川表示，這次推動大罷免，就是要將受到「外面力量」影響的立委全都趕出立法院，諷刺黃健豪台中一中畢業，還當台中立委，並曾經在清泉崗機場辦理捷運會勘，結果居然連清泉崗機場有軍機起降都不知道，讓人懷疑是否有住在北屯？這樣還有資格當台中立委嗎？

    王義川表示，進入罷免連署最後2週，除了自己一定要簽，也要廣邀親朋好友來簽，之前跟你拉保險、賣汽車、房屋仲介的業務，全都拉他們一起簽，要讓全國進入二階連署的35席全都過關，並說如果這一次罷免沒成功，會被國民黨，還有民眾黨黃國昌「看雖小」，而這也就是被共產黨看不起。

    王義川表示，如果台中顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣沒有罷免成功，絕對讓黃國昌看不起，下次他來台中就會很得意，現在國民黨全都聽黃國昌的話，所以要讓黃國昌漏氣，北屯、北區民眾連署書一定要簽下去，並在台上大喊「黃國昌」，台下民眾很有默契接著大喊「臭俗辣」，現場氣氛相當熱烈。

    「人民是頭家」宣講會，現場擠進爆滿民眾。（記者陳建志攝）

    「人民是頭家」宣講會，現場擠進爆滿民眾。（記者陳建志攝）

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