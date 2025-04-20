迎媽祖不忘宣講 「基隆絕沛」：已破1.5萬份拚跨過二階連署

推動罷免國民黨立委林沛祥的民間團體「基隆絕沛」日前統計罷免連署書，到4月18日達14500份，為了催出尚未連署的民眾出門連署，找來志工宣講，連續2天預估突破1萬5000份。（記者俞肇福攝）

2025/04/20 19:36

〔記者俞肇福／基隆報導〕推動罷免國民黨基隆立委林沛祥的民間團體「基隆絕沛」日前統計罷免連署書，到4月18日達14500份，為了催出尚未連署的民眾出門連署，找來志工宣講，連續2天預估突破1萬5000份，力拚5月23日前跨過第二階段罷免連署所需門檻30394人。另外，民進黨基隆市黨部展開「遍地開花」，各黨公職至市場、宮廟、景點，以行動宣講搭配臨時連署站，提供更方便連署管道。

今天（20日）下午到基隆仁三路「基隆絕沛」罷免總部來參加宣講的志工，包括牙醫史書華、志工高孫、曾O、皮筋兒、劉柏君、徐小花等人，接力宣講；史書華表示，去年罷免國民黨基隆市長謝國樑投票，國民黨總動員，最後不同意票只比同意票多出1萬6000餘票，這證明基隆人絕對不是「鐵藍」，絕對不會是鐵板一塊。

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史書華指出，有市民說林沛祥又沒做錯事，為何要被罷免？他對林沛祥沒有偏見，因為林沛祥沒有任何建樹，他只想請問林沛祥擔任立委，究竟為基隆做了哪些事？

罷免林沛祥領銜人陳青逸指出，截至4月20日傍晚已收到至少1萬5000份連署書，基隆七個行政區已設立連署站，正規劃以行動胖卡各地宣傳，並與民進黨基隆市黨部合作廣設連署點。

民進黨基隆市議員張之豪說，他與同黨議員曾怡芳、陳軍佐，今天早上在七堵南興市場宣講分享，2小時收到182份連署書，雖然今天農曆三月廿三日是媽祖聖誕，大家都很忙，但是仍不忘記要連署，令人感動。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟表示，林沛祥不靠網路口水，靠的是政績，林沛祥爭取基隆捷運第二階段八堵至基隆市區可行性研究經費1950萬元，爭取2088C新路線、2088B增加班次，解決基隆通勤族的困擾，及2年10億元的電動公車更新計畫。他表示，林沛祥會持續為基隆未來打拚。

民間團體「基隆絕沛」日前統計罷免連署書，到4月18日達14500份，為了催出尚未連署的民眾出門連署，找來志工宣講，連續2天預估突破1萬5000份。圖為網紅皮筋兒宣講。（記者俞肇福攝）

推動罷免國民黨立委林沛祥的民間團體「基隆絕沛」統計罷免連署書，到4月18日達14500份，為了催出尚未連署的民眾出門連署，找來志工宣講，週六週日連續2天預估連署罷免突破1萬5000份。（圖為民進黨基隆市議員張之豪提供）

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