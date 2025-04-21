支持罷免被嗆怎辦？ 旅美教授傳授高情商回應 大批網友讚爆！

旅美教授陳時奮。（資料照）

2025/04/21 00:29

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，不少人支持下架不適任立委的同時，難免會與身邊政治立場與自己相左的人發生摩擦。對此，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）教大家如何「高情商」回應，避免吵架破壞感情，讓網友們讚爆。

目前有35名泛藍立委罷免案一階通過，各地罷團二階連署如火如荼進行中，但這段期間罷團志工遭遇不理性藍營支持者嗆聲、恐嚇的事件頻傳；不少網友也在網上訴苦，表示因為出身深藍家庭，家人對自己支持罷免不以為然，甚至常因此與家人起口角。

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對此，陳時奮20日在臉書發文，「如果有人質問你『搞什麼大罷免，讓他們做到任期滿再改選不行嗎？』，你可以這麼反問『搭錯公車是立刻拉鈴下車，還是到終點站再回頭？』；如果有人這麼嗆你『民進黨不要臉，選輸了，就要提罷免！』，你可以笑著回答『那更要支持大罷免，讓民進黨再輸一次！』」

大批網友讚爆，「不是選輸才罷免，是因藍白毀憲亂政才罷免，單純監督政府施政，人民不會如此憤怒」、「國民黨最要臉，所以罷綠的領銜人都是黨員？」、「選贏的，要謙卑做事，但選贏就囂張跋扈的毁憲亂政、破壞民主機制、傷害人民權益，凡做出對國家社會不公不義之事就必須罷免」、「民進黨選贏選輸關我啥事，壞蛋滾蛋才是重點！」、「不是輸不起，是有人詐欺！選之前說是中華民國立委、台灣人立委，結果選上發現是中國共產黨立委」。

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