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    國民黨426上凱道 蔣萬安：我會去，風雨再大堅定前行

    蔣萬安（左）呼籲民眾要勇敢站出來，「風雨再大，我們都會勇敢堅定地前行。」（記者田裕華攝）

    蔣萬安（左）呼籲民眾要勇敢站出來，「風雨再大，我們都會勇敢堅定地前行。」（記者田裕華攝）

    2025/04/20 19:29

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市長蔣萬安近期提出倒閣，引發政壇高度關注，今合體國民黨主席朱立倫、立委徐巧芯、許宇甄等人，出席信義南松山政策說明會，被媒體問及是否會出席4月26日凱道集結時，蔣連續兩次表態，「我會去，我會去」、「風雨再大，我們都會勇敢堅定地前行」。

    蔣萬安提及，相信大家很關心國際局勢近期動蕩，美國總統川普發動關稅戰，對於以台灣出口導向的台灣而言受嚴重衝擊，即便川普表示暫緩90天，但這期間絕不能鬆懈，而是要加緊盤點各項資源、做最壞的打算，做最好的準備，更希望中央政府的談判代表能為台灣談出最有利的條件，將國內產業傷害降到最低。

    蔣萬安重申，此時台灣理應不分彼此，團結以對的時候，絕不是繼續製造社會分裂、對立、仇恨及空轉，「這不是我們願意看到，也不是負責任執政者應該要做」，因此他要一再強調，現在應停止社會對立，不要再對立。

    另蔣萬安稍早被媒體問及，是否會出席426上凱道的集結活動時表態「我會去，我會去」；後續在政策說明會上，再次呼籲民眾在關鍵時刻要勇敢站出來，「風雨再大，我們都會勇敢堅定地前行。」

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