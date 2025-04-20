朱立倫：倒閣是選項 想讓賴清德下台

朱立倫（中）強調，倒閣從來都是一個選項，主要就是想讓賴清德下台。（記者田裕華攝）

2025/04/20 18:49

〔記者劉詠韻／台北報導〕為制衡大罷免危機，國民黨主席朱立倫號召民眾4月26日上凱道，指要讓總統賴清德聽見民眾的聲音，今（20）日出席台北市信義、南松山問政說明會強調，倒閣從來都是一個選項，國民黨不針對其他人，主要就是想讓賴清德下台，只要賴清德有種、有膽，也願意向大家承諾一起重選，國民黨即刻依憲法照辦。

朱立倫致詞表示，總統賴清德自去年5月20日就任至今11個月，完全不為民做事，每天只會搞政治鬥爭、只想著獨裁、整天想搞惡鬥，先把民眾黨主席柯文哲抓起來，又搜索國民黨，甚至一度也想把國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹關起來。

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「不要以為你躲在總統府就可以為所欲為！」朱立倫批評，當全世界集中精力拚經濟，在野黨更請國民黨縣市市長，共同商討美國關稅戰政策時，反觀此時此刻的賴清德卻只想獨裁、一直搞惡罷，就連前總統陳水扁也看不下去，並反問：「這是什麼樣的總統？只為權力、只為民進黨一黨之私，這樣的總統才需要下台。」

朱立倫說，他已經接連接收很多聲音，指真正被罷免的人應該是賴清德，人民一票票選出來的總統需要的是安居樂業、國泰民安，不是用予政治鬥爭，更不是意圖挑起兩岸戰場，如今賴搞得人心惶惶、兩岸關係緊張再升級，還把台積電拱手送給美國，堪稱真正出賣台灣的敗家子。

朱立倫也向賴清德喊話，不要躲在「稻草人」行政院長卓榮泰身後，且倒閣於民主國家從來都是一個選項，國民黨提出倒閣不針對其他人、主要是想讓賴清德下台，只要賴清德有種、有膽，願意向大家承諾一起重選，國民黨即刻依憲法照辦。

最後，朱立倫強調，不要妄圖製造藍白對立，更別分裂在野黨、分裂國民黨，眾人此時必定團結一致，並請求民眾於4月26日一起上凱道，讓賴清德聽到人民要他下台的心聲。

朱立倫下午出席台北市信義、南松山問政說明會。（記者田裕華攝）

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