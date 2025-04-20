藍白週二在野峰會 陳世軒：賴總統「鬥」出團結的在野黨

陳世軒（圖）質疑賴清德要消滅在野黨，讓民進黨一黨獨大，「鬥出了團結的在野黨」。（陳世軒提供）

2025/04/20 18:59

〔記者董冠怡／新北報導〕國民黨、民眾黨4月22日（週二）將舉行「把民主還給台灣：在野領袖峰會」，兩黨主席朱立倫、黃國昌皆出席，商討國際關稅情勢、國會改革、司法改革、罷免情勢等國家面臨挑戰議題，以及26日（週六）「戰獨裁、反惡罷」集會遊行活動。對此，民眾黨新北市議員陳世軒今表示，「賴總統上任這近一年來的代表字就是鬥」，質疑他要消滅在野黨，讓民進黨一黨獨大，「鬥出了團結的在野黨」。

陳世軒指出，從去年大選後新國會開始，國會陷入無限覆議、釋憲的惡性循環，接著賴總統上任，「放任綠營對在野進行批鬥、抵制，把藍白不分青紅皂白惡意包裝成 中共同路人，這近一年來的代表字就是鬥，賴總統親手鬥出了團結的在野黨」。

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陳世軒提到，人民要的是安居樂業、經濟成長的台灣，而非每天紛擾不平靜，政黨領袖的會面本該由賴總統做起，但他光說不做，不願建構進步和諧的台灣，反倒「處心積慮」清算、要消滅在野黨，讓民進黨一黨獨大、為所欲為。

陳世軒說，已無法看著台灣空轉、忍受賴政府藉著司法檢調打壓異己，期待兩名在野黨主席會面，能為國內的僵局窘境，創出因應之道，「把民主還給台灣」。

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