藍白在野峰會救大罷免？吳思瑤：對人民不忠 還想交換利益

民進黨團幹事長吳思瑤今說，藍白合早就密不透風，對國家人民毫不忠誠，還想進行政治利益的交換？（資料照）

2025/04/20 18:59

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌22日將舉行在野領袖峰會。立法院民進黨團幹事長吳思瑤今（20日）說，藍白合早就密不透風，在國會毀憲亂政、上街鬥臭司法，兩黨早已棄守忠誠在野黨的底線，對國家人民毫不忠誠，還想進行政治利益的交換？若僅為了挽救大罷免而提倒閣，就是再次站在民意的對立面。

關於峰會議題，朱立倫今說明，要把台灣的民主救回來，要把民主還給台灣，藍白將討論如何捍衛民主、司法改革，以及面對反惡罷、戰獨裁的策略與合作。民眾黨則發新聞稿表示，雙方將聚焦「美國高關稅對台灣之衝擊影響」、「司法正義與民主之捍衛」，集結不同黨派的眾人智慧，共商解決之道。

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對此，吳思瑤接受本報訪問表示，民進黨團尊重朱黃會，但藍白合早就密不透風，國會內毀憲亂政藍白合、街頭上鬥臭司法也藍白合；在野兩黨早已棄守忠誠在野黨的底線，對國家人民毫不忠誠，還想進行政治利益交換？

吳思瑤也質疑，高峰會是為福國利民的民生政策？還是為了禍國殃民的政爭議題？若只是為了商議挽救大罷免而提倒閣，就是再次站在民意的對立面。

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