媽祖聖誕別扯政治？張善政批廟前連署侮辱神明 卻為藍委背書

桃園市長張善政（右7）出席中壢仁海宮千人祝壽慶典活動，批評罷團在廟前的連署把罷免的事情與宗教扯在一起，「是對神明的侮辱」，圖右5、右4為立委呂玉玲、魯明哲。（記者李容萍攝）

2025/04/20 18:24

〔記者李容萍／桃園報導〕全國大罷免運動倒數計時，為衝刺二階連署書，桃園市中壢仁海宮今（20）日中午席開百桌舉辦天上聖母1066週年聖誕千人祝壽慶典活動，發起罷免第三選區國民黨立委魯明哲的公民團體「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」志工在廟前以快閃方式擺攤進行罷免連署，桃園市長張善政批評，在媽祖聖誕神聖的宗教儀式時刻，把罷免與宗教扯在一起，「是對神明的侮辱」；不過，兼任仁海宮慶建廟200週年祈安五朝福醮務局主任委員的國策顧問范振修會後經過罷免連署攤位時，向志工喊話「加油」。

張善政中午參加仁海宮千人祝壽平安餐致詞，話鋒一轉說，在這個非常神聖的媽祖聖誕日子，遺憾看到外面有簽署罷免的團體在連署，「鄉親朋友我們不要把一個神聖的宗教儀式，跟政治扯在一起」。

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張望著同台立委表示，在場有優質立委呂玉玲、魯明哲及邱若華的代表，請鄉親繼續支持他們為桃園打拚，在這個宗教慶典時刻，把罷免的事情與宗教扯在一起，「是對神明的侮辱」，大家吃飯的時候靜下心來，謝謝立委協助市政推動、就這樣子，不要理會大罷免。

對此，「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊總召Dora回應表示，媽祖信仰長久以來庇佑鄉里，罷團對仁海宮舉辦媽祖1066週年聖誕慶典活動表達敬意，也尊重所有參與宗教信仰活動的民眾。信仰是台灣社會的重要力量，公民參與與民主行動同樣是台灣得以自由發展的基石。兩者應並存而非互斥。

Dora說，今日的罷免連署行動，志工於仁海宮對街的公共空間擺攤連署，並未進入廟埕或干擾儀式現場，現場民眾多為自發性支持參與。事實上，宗教活動周邊本即為社區生活重心，民間團體在此進行民主參與行動，在台灣社會由來已久。令人遺憾的是，張善政一方面於宗教活動中替特定政黨立委背書，另一方面卻將民間罷免行動抹黑為「侮辱神明」，此舉不僅立場偏頗，更將宗教活動政治化、模糊民主制度的核心精神。

Dora提到，三選區的罷免連署已進入倒數10天，還差2122張連署書，行動時間緊迫，仍需全力衝刺。現階段每一份連署書都是選民親筆簽署、依法檢核的具體表達，不容以偏概全，輕率貶抑。在民主社會中，人民有支持的權利，也有監督與罷免的權利。張市長身為民選首長，應超越政黨立場，維護公共空間的中立性與公民表意的正當性，而非選擇性聲援、打壓異見。團隊呼籲社會大眾理性看待罷免行動，珍惜手中權利，共同守護台灣民主。

桃園市長張善政（右3）出席中壢仁海宮千人祝壽慶典活動，在廟前與參加表演的團隊合影。（記者李容萍攝）

桃園市發起罷免第三選區國民黨立委魯明哲的公民團體「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」志工，在中壢仁海宮廟前以快閃方式擺攤進行罷免連署。（記者李容萍攝）

桃園市發起罷免第三選區國民黨立委魯明哲的公民團體「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」志工，在中壢仁海宮廟前以快閃方式擺攤進行罷免連署。（記者李容萍攝）

桃園市發起罷免第三選區國民黨立委魯明哲的公民團體「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」志工，在中壢仁海宮廟前以快閃方式擺攤進行罷免連署。（記者李容萍攝）

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