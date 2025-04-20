館長5年前反紅媒！如今抖內給「它」 鄉民直呼不勝唏噓！

有人注意到當年號召「反紅媒、拒絕中天」的館長，近日出現在中天的YT頻道抖內。（圖取自PTT）

2025/04/20 19:47

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕反共網紅「八炯」等人號召的「拒絕統戰，守護台灣」大會昨天（19日）在凱道登場，吸引數萬人參加，先前八炯就語帶嘲諷說過，這場活動是要繼承2019年發起反紅媒大遊行的「館長」陳之漢「遺志」。與此同時，有人注意到當年號召「反紅媒、拒絕中天」的館長，近日竟然出現在中天的YT頻道抖內，引發熱議，大批網友直呼「不勝唏噓」！

上週四（20日）因為檢方偵辦藍營青年軍罷免綠委連署造假案，搜索藍營北市黨部並約談黨部主委黃呂錦茹等人，國民黨上下衝北檢抗議，批評執政黨藉司法打壓想罷免綠委的「民團」。當時中天在YT直播示威現場狀況，沒想到留言區突然出現2019年6月23日與黃國昌發起「拒絕紅色媒體、守護臺灣民主」遊行砲打中天的館長，還抖內了1500元。

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館長抖內的畫面隨即被截圖分享到PTT和Threads上，鄉民們紛紛慨歎「623有去的是不是很像白痴」、「我就是623有去還被雨淋成狗的白癡，再信昌館就是沒救了」、「請大家協尋當年的阿館和國昌老師」、「閩南狼本來舔共現在反共被他們罵得要死，那現在館長從反紅媒到現在抖內紅媒，這沒問題嗎」、「事實證明，當年館長已經被山羌解決了」、「超級可悲，噁心的變色龍」。

館長先前在直播時表示，「我也知道我當年是反中天，但是中間過了這麼多年，現在我說實在話，你要看人家在報導，比較沒有在加油添醋的反而是中天，相對比較中立，你們去看就知道了」。

「拒絕統戰，守護台灣」大會活動一開始，主辦方也播放了館長2020年遭遇槍擊倒地喊著開直播的影片，還有其他館長過去大聲喊反共的片段，接著八炯上台高喊「陳之漢我來了！館長我來了！我今天非常擔心，非常害怕沒有人吶！但看到你們，我知道我今天繼承了館長的『遺志』，對不對？告訴我，你們誰5年前跟我一樣623站出來？誰？我們今天都變成館長口中說的蟑螂！」

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