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    二階連署倒數！ 台中綠議員偕王義川陸戰 黃昏市場掃街拼罷羅

    王義川逐攤向攤商致意，拜託連署。（記者許國楨攝）

    王義川逐攤向攤商致意，拜託連署。（記者許國楨攝）

    2025/04/20 18:04

    〔記者許國楨／台中報導〕距離中央選舉委員會規定二階連署期限倒數，台中市多位民進黨籍市議員，今天下午陪同立法委員王義川進行陸戰，特別選在東區新光黃昏市場掃街，訴求「拒絕官威、守住民主」，現場也同步號召民眾填寫罷免第二階段連署書，籲展現公民力量下架不適任立委羅廷瑋。

    針對台中第六選區罷免羅廷瑋案，王義川今天與台中市議員江肇國、蔡耀頡、陳雅惠、鄭功進聯手出擊，深入東區新光黃昏市場掃街，現場同步展開第二階段連署書徵集行動，王義川一到場便逐攤與攤商及民眾熱情握手、親切問候，說明罷免的正當性，並傾聽民眾心聲。

    整場活動氣氛熱絡，攤商與採買民眾紛紛停下腳步聆聽，甚至主動索取連署書表達支持，有民眾激動喊出「義川加油！」並主動要求與王合影留念，現場手機相機閃光燈此起彼落，合影人龍一度排隊，展現出基層民意對罷免行動的強烈共鳴。

    參與議員們指出，罷免是憲法賦予人民的正當權利，是對不適任民代的民主制衡工具，透過一戶一戶拜訪、一攤一攤溝通，讓大家了解罷免程序的意義，邀請市民踴躍參加連署，用行動展現改變的力量，讓民主真正落實在生活中。

    王義川則指出，該市場是民眾傍晚重要的採買地方，特別拜託東區鄉親一定要要填連署書，罷免羅廷瑋，這一位到台北只會耍流氓打架，一定要罷免掉，一張一張的收，同時諷刺不像國民黨有整本的、整疊的、及整箱的拿出來連署，他們只有公民團體一張一張、一步一步，慢慢的把連署書越疊越高。

    王義川與民眾自拍。（記者許國楨攝）

    王義川與民眾自拍。（記者許國楨攝）

    王義川與民眾合照。（記者許國楨攝）

    王義川與民眾合照。（記者許國楨攝）

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