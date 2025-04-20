藍白辦「把民主還給台灣」在野峰會 民進黨諷：破壞民主聯誼會

民進黨發言人韓瑩。（資料照）

2025/04/20 17:59

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨、民眾黨批評賴政府國家建設停滯不前、應對國際變局毫無解方，今宣布國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌22日將召開「把民主還給台灣：在野領袖峰會」。民進黨發言人韓瑩痛批，2位主席裝傻政治失憶，但人民沒有忘記！當前真正該還給台灣的，正是被藍白聯手踐踏的民主與法治，藍白才是最沒有資格談民主的在野黨，呼籲立刻停止政治惡鬥、停止攻擊司法、停止毀憲亂政。

韓瑩指出，藍白主導的國會不僅強行擴權、毀憲亂政，還發動報復性罷免，更出現連署造假事件，嚴重破壞台灣的選舉制度與民主信任。然而，國民黨不但不認錯，還「有樣學樣」，仿效民眾黨包圍司法機關，甚至執政的地方首長帶頭挑戰公權力，這些行為不只是政治鬥爭，更是對台灣民主根基的動搖與威脅。

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韓瑩表示，賴清德總統上任以來，展現穩健的執政態度，應對國際變局，也積極因應美方關稅政策，全力守住台灣經濟命脈；反觀藍白，不僅拿不出國際對策，對內連連署都造假、違法，還企圖透過政治聯手，將違法行為合理化、將司法調查污名化，這不是「領袖峰會」，而是「破壞民主聯誼會」。

韓瑩批評，藍白才是最沒有資格談民主的在野黨，呼籲藍白應立即停止政治惡鬥、立即停止攻擊司法、立即停止毀憲亂政，不要一方面享受民主果實，另一方面卻破壞台灣的民主制度，侵害得來不易的民主法治。

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