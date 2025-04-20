陳其邁：死人連署罷免是系統性作弊行為

八卦寮文教基金會今天下午舉辦「愛 挺台灣 余登發、余陳月瑛紀念音樂會」。（記者蘇福男攝）

2025/04/20 17:23

〔記者蘇福男／高雄報導〕八卦寮文教基金會今天下午舉辦「愛挺台灣 余登發、余陳月瑛紀念音樂會」，高雄市長陳其邁特地到場感念2位民主前輩對台灣民主自由的貢獻，他表示，最近台灣民主制度變成活人投票、死人連署罷免，質疑是系統性由北到南的作弊行為，陳其邁呼籲民眾以選票抵制表現差的國民黨立委。

紀念音樂會下午2點半在高雄橋頭覓蜜基地熱鬧登場，金鐘歌王楊烈、金曲歌王施文彬、金曲歌后曾心梅、向惠玲等人，以歌聲向2位老高雄縣長追思致意，高雄市長陳其邁和市議會議長康裕成、立委邱志偉、邱議瑩、許智傑、黃捷等人也到場參與盛會。

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陳其邁表示，民進黨在澎湖、台南、高雄、屏東執政，他當市長各項評比拚全國第1名，民主進程一步一腳印，中國外交部發言人說「台灣是中國的一部分」、「統一是歷史的必然」，根本不把台灣的民主自由看在眼裡。

陳其邁說，高雄立委黃捷、許智傑在立院表現很拚，但最近接連發生死人連署罷免情事，他表示，台灣的民主制度變成活人投票、死人連署罷免，天地底下哪有這種事？這是系統性由北到南的作弊行為，他呼籲民眾用選票抵制表現差的藍委。

「愛 挺台灣 余登發、余陳月瑛紀念音樂會」今天下午2點半在高雄橋頭覓蜜基地熱鬧登場。（記者蘇福男攝）

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