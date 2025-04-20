大罷免宣講八德場雨中登場 高喊「桃園146區」一起最後衝刺

桃園市議員許家睿20日在八德區君臨公園舉辦「人民是頭家，台灣要團結」宣講，號召在地議員李宗豪、黃瓊慧、新北議員林秉宥宣講，並邀請第1選區罷牛領銜人陳曉煒、山除微害發言人阿美、網紅「四叉貓」及創作歌手徐小花站台。（記者鄭淑婷攝）

2025/04/20 17:09

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市6區立委罷免案皆進入第2階段連署，桃園市議員許家睿今（20）在八德區君臨公園舉辦「人民是頭家，台灣要團結」宣講，號召在地議員李宗豪、黃瓊慧、新北議員林秉宥宣講，並邀請第1選區罷牛領銜人陳曉煒、山除微害發言人阿美、網紅「四叉貓」及創作歌手徐小花站台，雖然午後下起大雨，現場依舊湧入支持者，更宣布距離第6選區立委邱若華第2階罷免連署達標僅距離約3000份。

陳曉煒宣講時提到，目前第1選區罷免牛煦庭、第4選區罷免萬美玲已達標，進入衝刺安全門檻中，而第6選區罷免邱若華，志工組織爆發力非常地強，他也宣布，再過5天，第1、第4選區陸戰隊會將會團結，本月底到5月初，所有陸戰隊將開進第6選區，全力協助第6選區罷免連署，喊出「聯合作戰146，打牛除萬再刪邱」口號，相信另3區也一樣會過關。

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「四叉貓」表示，國民黨至今已經衝台北地檢署4次，但他不解抄死亡連署、抄名冊，何以有臉跑去抗議，反觀罷藍志工都是辛辛苦苦地拉連署，呼籲支持者繼續加油，2階連署進入倒數計時，大家再幫忙多拉幾份連署。

徐小花表示，扣掉造冊剩不到10天可以連署，呼籲用大罷免中斷中共對台灣的滲透，立院藍白多數推動多項包括擴權法案等惡法，到底這些法案是誰受益？誰得到好處？這些對台灣都沒有好處，因此，一定要用大罷免汰除不適任立委，她也帶領現場支持者一同演唱自創歌曲《多山的小島》。

阿美表示，19日的凱道活動上，許多不同的旗幟同在一個場合，顯示此次大罷免是不分藍綠，更有許多是藍營的支持者，第2階段連署時間所剩不多，需要大家拿出更多的勇氣站出來連署，相信桃園6區罷免案都會過關。

桃園市議員許家睿20日在八德區君臨公園舉辦「人民是頭家，台灣要團結」宣講，號召在地議員李宗豪、黃瓊慧、新北議員林秉宥宣講，並邀請第1選區罷牛領銜人陳曉煒、山除微害發言人阿美、網紅「四叉貓」及創作歌手徐小花站台。（記者鄭淑婷攝）

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