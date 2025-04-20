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    雙和罷團公民宣講 「鷹爸」徐柏岳喊：榮耀歸給中華民國台灣

    「鷹爸」徐柏岳下午來到中和區四號公園宣講，他強調，罷免不是為了仇恨。（記者陳奕劭攝）

    「鷹爸」徐柏岳下午來到中和區四號公園宣講，他強調，罷免不是為了仇恨。（記者陳奕劭攝）

    2025/04/20 16:35

    〔記者陳奕劭／新北報導〕全國大罷免運動倒數計時，為衝刺二階連署書，罷免藍委林德福（第九選區）、張智倫（第八選區）的團體「倫刪立舒」、「無獻清林」，今天（20日）分別在中和區四號公園、永和區仁愛公園舉辦「公民肥皂箱」，邀請退休飛官、「鷹爸」徐柏岳、市議員張嘉玲助講。

    公民團體「無獻清林」、「倫刪立舒」今天分別在兩地舉辦「公民肥皂箱」宣講，其中徐柏岳下午出現在中和區四號公園，吸引許多民眾慕名而來，支持者揮舞中華民國國旗，與徐有問有答，即使當天突然下雨干擾，仍有民眾選擇淋雨聽講，徐柏岳問大家「你們覺得我是綠的嗎?」民眾回應，「不是」，徐隨後帶領民眾一同高喊「榮耀歸給中華民國台灣」，鼓舞罷團志工士氣。

    談到四一九大遊行國旗並立的畫面，徐柏岳表示，大罷免運動要成功不只是深綠，改變的關鍵是要「反共藍」嘗試在台灣長治久安，所以當天遊行有美國、日本、英國、韓國、西藏、台灣的旗幟，旗子一舉起來，台灣就是國家，與全世界自由民主站在一起。

    他指出，站出來罷免是對的，要讓人民明白這不是仇恨，而是要帶來更多信心，信心的來源源自公民社會的落實；所以5月13日以後，各縣市公民團體會提出經濟、文化、交通等各方面論述，然後要求民進黨政府官員下鄉對話，要求落實為政見，之後選上的立委也要一一受檢驗。

    「鷹爸」徐柏岳來到中和四號公園宣講，為志工加油打氣。（記者陳奕劭攝）

    「鷹爸」徐柏岳來到中和四號公園宣講，為志工加油打氣。（記者陳奕劭攝）

    雖然四號公園突然下雨，志工仍不畏雨勢舉牌。（記者陳奕劭攝）

    雖然四號公園突然下雨，志工仍不畏雨勢舉牌。（記者陳奕劭攝）

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