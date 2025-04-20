為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    朱立倫證實「在野領袖峰會」攜手黃國昌 喊話民眾黨強化合作

    台北市長蔣萬安與國民黨主席朱立倫，及立委徐巧芯一同出席「戰獨裁 站出來」政策說明會。（記者田裕華攝）

    台北市長蔣萬安與國民黨主席朱立倫，及立委徐巧芯一同出席「戰獨裁 站出來」政策說明會。（記者田裕華攝）

    2025/04/20 16:31

    〔記者劉詠韻／台北報導〕雙北地檢署近期擴大偵辦罷綠團體涉嫌偽造文書案，引發藍營抨擊司法不公，主席朱立倫更力拚罷綠二階連署，號召支持者26日集結凱道參與「戰獨裁」；民眾黨主席黃國昌證實收到藍營邀請，22日將與朱一起舉行主題定調為「把民主還給台灣」的在野領袖峰會。朱立倫今接受聯訪表示「強化與民眾黨在國會的合作是必然的」，而國民黨面對反惡罷、戰獨裁，都需要藍白共同努力。

    朱立倫批評，台灣的民主已被獨裁者完全破壞，反觀賴清德就任總統11個月以來不治國，只一昧追逐政治鬥爭並企圖搞垮在野黨，消滅所有反對勢力，並喊話一定要把台灣民主救回來、還給台灣。

    朱立倫說，目前已確定後天將與民眾黨舉行在野領袖峰會，雙方聚焦於民眾關心的關稅貿易戰，包括匯率、美債等議題，並針對國際情勢近期變化，匯集所有縣市長的重要看法，並強調「強化與民眾黨在國會的合作是必然的」，另除了藍白要持續合作，凡福國利民，對台灣、民眾有利的都需要深入探討。

    「國民黨對未來包括反惡罷、戰獨裁的部分有很多策略，也需要與藍白合作共同努力。」朱立倫續指，如今的司法已淪為獨裁者的政治鷹犬，將刀砍向人民後，現在更把刀伸入國民黨，相信這是全世界民主國家罕見的現象，至於如何捍衛民主，怎麼讓司法改革，成為公平正義的代表，後續將與民眾黨一起商討。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播