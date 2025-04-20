朱立倫證實「在野領袖峰會」攜手黃國昌 喊話民眾黨強化合作

台北市長蔣萬安與國民黨主席朱立倫，及立委徐巧芯一同出席「戰獨裁 站出來」政策說明會。（記者田裕華攝）

2025/04/20 16:31

〔記者劉詠韻／台北報導〕雙北地檢署近期擴大偵辦罷綠團體涉嫌偽造文書案，引發藍營抨擊司法不公，主席朱立倫更力拚罷綠二階連署，號召支持者26日集結凱道參與「戰獨裁」；民眾黨主席黃國昌證實收到藍營邀請，22日將與朱一起舉行主題定調為「把民主還給台灣」的在野領袖峰會。朱立倫今接受聯訪表示「強化與民眾黨在國會的合作是必然的」，而國民黨面對反惡罷、戰獨裁，都需要藍白共同努力。

朱立倫批評，台灣的民主已被獨裁者完全破壞，反觀賴清德就任總統11個月以來不治國，只一昧追逐政治鬥爭並企圖搞垮在野黨，消滅所有反對勢力，並喊話一定要把台灣民主救回來、還給台灣。

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朱立倫說，目前已確定後天將與民眾黨舉行在野領袖峰會，雙方聚焦於民眾關心的關稅貿易戰，包括匯率、美債等議題，並針對國際情勢近期變化，匯集所有縣市長的重要看法，並強調「強化與民眾黨在國會的合作是必然的」，另除了藍白要持續合作，凡福國利民，對台灣、民眾有利的都需要深入探討。

「國民黨對未來包括反惡罷、戰獨裁的部分有很多策略，也需要與藍白合作共同努力。」朱立倫續指，如今的司法已淪為獨裁者的政治鷹犬，將刀砍向人民後，現在更把刀伸入國民黨，相信這是全世界民主國家罕見的現象，至於如何捍衛民主，怎麼讓司法改革，成為公平正義的代表，後續將與民眾黨一起商討。

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