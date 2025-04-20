四叉貓在北檢外被潑水、推擠 警火速究辦2嫌

網紅四叉貓竟遭藍營支持者辱罵及攻擊，昨深夜他也透露「除了被淋飲料還被偷踢偷打」，透過其直播可看到他被淋得滿頭濕。（圖擷自YouTube）

2025/04/20 16:27

〔記者王冠仁／台北報導〕國民黨在本月17日晚上，號召群眾前往台北地檢署外違法集會，當天網紅「四叉貓」劉宇也前往現場直播，不過期間卻遭人推擠拉扯、甚至往他頭上倒飲料。對此，警方今天表示，根據當天的蒐證影像，已循線查出涉案的是41歲游姓子與71歲趙姓男子，昨天通知2人到案說明，並依違反社會秩序維護法裁處。

警方指出，北檢偵辦藍營罷免綠委幽靈連署案，17日上午搜索藍營北市黨部並約談黨部主委黃呂錦茹，黨主席朱立倫號召黨公職和支持者晚間到北檢抗議，現場人員情緒一度激動，狀況頻頻。當晚四叉貓也到現場直播，但有許多不理性的群眾對他叫罵、推擠拉扯，甚至還有人往他頭上倒飲料，行徑誇張。

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當晚四叉貓在臉書發文表示，自己除了被淋飲料，還被人偷踢踢打，麥克風也被搶走。他也在文中譴責國民黨支持暴力行為，並點名台北市長蔣萬安在台北市非法集會，朱立倫護航黨內違法抄寫死人名冊。

警方事後檢視當天現場周邊的蒐證影像，循線查出涉嫌潑飲料者為游男，涉嫌推擠拉扯者為趙男。警方在昨天傳喚2人到案說明，他們聲稱是因為不滿四叉貓聘時直播亂講話，當天在現場看到他才一時氣憤「出手」。

警方最後將游、趙分別依違反社會秩序維護法第87條「加暴行於人者」、91條「污濕他人之身體、衣著或物品而情節重大者」裁處。

警方也呼籲，團體或民眾應遵守法令，理性和平表達訴求，接納不同意見表達，如有暴力、脫序情事，警方將嚴正執法、追究施暴者責任。

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