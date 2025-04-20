不怕罷！陳玉珍恐嚇這群人「想革命要犧牲生命」片瘋傳 數萬人炸鍋！

國民黨立委陳玉珍。（資料照）

2025/04/20 17:12

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，金門立委陳玉珍因在地罷團先前收受一階提議書不理想未達送件門檻，似乎讓陳玉珍更有自信自己不會被下架。儘管如此，其言行仍受到外界嚴格檢視，任何爭議都可能為其他面對罷免危機的藍委添加柴火。近日陳玉珍一段嗆民進黨立委助理「要革命就是要犧牲性命」的影片突然在網路上瘋傳，引起10幾萬人關注。

目前有35名泛藍立委罷免案一階通過，各地罷團紛紛展開二階連署，相繼進入最後衝刺階段，但過程中罷團遭遇藍營支持者威脅、恐嚇、鬧場，甚至還有藍營地方民代到連署攤位騷擾的消息頻傳，罷免怒火越燒越旺。

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昨天（19日）在Threads上突然瘋傳一段陳玉珍嗆民眾「要革命的話，就是要犧牲生命，你們都有這個把握吧！」的影片，恐嚇意味濃厚，吸引超過14萬瀏覽、近萬人按讚。經了解，該影片其實是去年12月19日藍營想要在院會強闖《選罷法》、《憲訴法》、《財劃法》三大爭議修法時，綠委攻入立院議場佔領主席台，綠委的助理則在場外顧門，陳玉珍嗆的對象是綠營助理們。

陳玉珍這段話讓不少近期遭遇過各種辱罵的罷團志工有共鳴，網友們也紛紛怒批「陳玉珍說這種話很像角頭流氓的口氣，還是舔共說話就不用負責任後面有靠山？這一個也要罷免下來太過份了，對台灣人說這種話很不客氣」、「跟中共一個樣，只會恐嚇台灣人」、「革命？台灣是台灣，不是共產黨所有物，哪來革命？」、「是要革什麼命？台灣是民主國家、法治社會，需要革命的是隔壁鄰居的人民吧」、「她意思是說只要跟著她跟中國跪，就沒事嗎？」、「什麼叫犧牲生命的把握？是怎樣，反對你們國民黨就要掉腦袋是不是？」

近日陳玉珍一段嗆民進黨立委助理「要革命就是要犧牲性命」的影片突然在網路上瘋傳。（圖翻攝自Threads）

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