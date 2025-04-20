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    藍白週二共同舉辦「在野領袖峰會」商討國際關稅、罷免情勢

    國民黨主席朱立倫與立委徐巧芯一同出席「戰獨裁 站出來」政策說明會。 （記者田裕華攝）

    國民黨主席朱立倫與立委徐巧芯一同出席「戰獨裁 站出來」政策說明會。 （記者田裕華攝）

    2025/04/20 16:03

    〔記者劉宛琳／台北報導〕賴清德政府執政將屆滿一年，國民黨、民眾黨將於週二（4/22）上午9時30分，召集「把民主還給台灣：在野領袖峰會」，由國民黨主席朱立倫、台灣民眾黨主席黃國昌出席，商討國際關稅情勢、國會改革、司法改革、罷免情勢等國家面臨挑戰議題。

    國民黨表示，賴清德政府執政將屆滿一年，國家建設停滯不前、應對國際變局毫無解方，台灣社會內部持續消耗，司法也成執政黨對付在野政治工具，嚴重傷害中華民國民主法治國家最根本價值。

    國民黨表示，面對國家動盪變局，國民黨、民眾黨將於下週二召集「把民主還給台灣：在野領袖峰會」，商討國際關稅情勢、國會改革、司法改革、罷免情勢等國家面臨挑戰議題。

    國民黨指出，賴清德政府上任近一年，舉凡任何國家大政是「在野找方法，執政找麻煩」；面對全球關稅戰，台灣沒有時間蹉跎，必須及時應對國際政經的情勢，同時有關在野監督的力量更必須透過持續的國會改革，深化台灣民主監度制衡的內涵，防止獨裁巨獸出現。

    國民黨強調，這些日子以來，司法大規模搜索，從台灣民眾黨的司法案件，再到國民黨黨公職、志工以及公民團體青年朋友遭到搜索、羈押，皆可看見台灣的司法淪落成執政黨打擊在野力量的幫兇，嚴重戕害司法的獨立性與公正性，製造了台灣人民的寒蟬效應。此時此刻的台灣，必須凝聚社會最大多數的力量，「把民主還給台灣」，因此在野領袖峰會的舉行，是為國家找出路。

    國民黨表示，在野領袖峰會中，朱立倫主席也將與黃國昌主席研商4月26日於凱達格蘭大道的「戰獨裁、反惡罷」集會遊行活動，希望集結最大的民意力量，對抗獨裁。

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