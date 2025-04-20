黃國昌將出席朱立倫426凱道集會 週二先開「在野峰會」

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

2025/04/20 15:55

〔記者林哲遠、劉宛琳／台北報導〕國民黨主席朱立倫不滿檢調查幽靈連署案，號召支持者4月26日上凱道抗議，並私下謀求民眾黨主席黃國昌一同參與，據悉民眾黨已確認動員參與。民眾黨今日更宣布，他們將與國民黨在22日共同舉辦領袖峰會，聚焦「美國高關稅對台灣之衝擊影響」、「司法正義與民主之捍衛」，集結不同黨派之眾人智慧，共商解決之道。

黃國昌昨受訪表示，朱立倫週五有透過國民黨秘書長黃健庭來與民眾黨秘書長周榆修聯繫，直接表達了邀請的意思，但要等到有進一步的資訊，大家交換過意見以後，會進一步和大家說明。據了解，民眾黨已決定4月26日加國民黨上凱道活動，屆時黃國昌與民眾黨立委皆會出席。

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此外，針對藍白將於22日召開「把民主還給台灣」在野領袖峰會，民眾黨說明，台灣面對內憂外患，即將降臨的風暴不亞於疫情，在野領袖必須承擔責任，為國家、為人民找解方，這是在野領袖必須面對、更是無法迴避的責任。

民眾黨續指，賴清德上任以來，多數國人感受不到一個負責任的政府所應展現的態度，更看不到身為執政者應該具備的執政能力，只有為了掩飾慘不忍睹的執政成績，而刻意激化仇恨、製造激烈衝突、司法更淪為執政黨清算政敵的鷹犬工具。賴政府為了剷除異己，雷厲風行，但面對美國川普政府的高關稅政策，卻是無心也無能應對。

面對執政黨的獨裁蠻橫，此時此刻，在野的對話急迫且必要，在野領袖更應求同存異，扛起責任，找尋共識、促進社會團結。民眾黨說明，他們已經確認將在4月22日共同舉辦領袖峰會，聚焦「美國高關稅對台灣之衝擊影響」、「司法正義與民主之捍衛」，集結不同黨派之眾人智慧，共商解決之道。

民眾黨重申，透過一次又一次的行動，向台灣社會展現，本黨會把國家利益擺在最前面，一起用行動讓人民重新相信，政治不只是製造紛擾、一起讓人民重新相信，政治可以透過對話，找到答案。

黨主席黃國昌強調，「行動一直是台灣民眾黨的語言。」面對國內政局動盪、人民生活痛苦、司法正義淪喪，在野不能坐視不管，民眾黨秉持前主席柯文哲的政治理念「我們有不同的過去、相同的現在，我們要思考的是要不要一起面對未來共同的挑戰？」

黃國昌認為，台灣是全體台灣人的台灣，台灣人的未來不能把持在走極端與偏鋒的少數人手中，面對人民、回應民意，透過朝野會談、領袖峰會，民眾黨以具體行動回應人民期待。

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