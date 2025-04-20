轟盧秀燕靠批總統造聲量 民進黨：藍縣市長各懷鬼胎、內鬥卸責

民進黨發言人吳崢。（資料照）

2025/04/20 15:52

〔記者陳昀／台北報導〕全台大罷免邁入倒數，台中市長盧秀燕今參加浴佛祈福活動時，喊話賴清德總統與卓揆「專心國政、不要搞政治」。民進黨發言人吳崢痛批，盧根本本末倒置、不辨是非，大罷免源於國民黨在立法院毀憲濫權，盧藉由批評總統、閣揆製造聲量，凸顯她無心市政、滿腦子想國民黨主席跟選總統；國民黨連署造假連自己人都承認，藍營縣市首長的種種言行，更坐實各懷鬼胎、試圖內鬥卸責。

吳崢指出，總統賴清德與行政院長卓榮泰率領的行政團隊，為應對美國關稅議題積極研擬對美談判策略、規劃援助國內產業政策，反觀國民黨執政縣市首長上週六才排排站演出多場「應對關稅聯盟」大戲，口口聲聲要「挺政府、共赴國難」，卻一週就原形畢露，又開始攻擊政府，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政誇口要辦對美產品採購會，至今沒看到進度，只看到2人帶頭在北檢違法聚眾，難道採購會辦在北檢門口？

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吳崢也提到，盧秀燕近日就罷免議題對賴總統多有批評，根本就是本末倒置、不辨是非！整個始末是從國民黨在立法院毀憲濫權，才有大罷免。他也質疑，台中新光三越氣爆事故2個月過去真相未明，盧市長是否給市民一個清楚的交代？種種言行凸顯盧市長完全無心台中市政，滿腦子在想權位，只想藉由批評總統與行政院長來製造聲量，難道腦子裡只剩下選國民黨主席跟選總統了嗎？

吳崢也再次質疑，國民黨罷免連署造假，是連自己人都承認的事實，中廣董事長趙少康、高雄雙罷劫負責人徐尚賢都說連署是抄名冊，連署造假需要嚴辦，更是去年底在立法院藍白聯手通過的選罷法修法，難道這些承諾要參加4月26日國民黨凱道集會的藍營地方首長們，是要去「挺造假、自打臉」嗎？

吳崢痛批，藍營首長現在的種種行為，只是讓社會更加坐實國民黨內鬥嚴重、各懷鬼胎。在國家關鍵時刻，這些藍營地方首長，才是真正應該專心市政，為市民福祉著想的人，而不是每天各吹各的調，企圖內鬥卸責，只會政治算計而荒廢本業，甚至損害到市民的權益與安全，這都將不為市民朋友們所接受。

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