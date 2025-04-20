新北幽靈連署偵辦中 罷綠委團體態度低調、調整二階作業

板橋區府中路上的罷免張宏陸連署站。（記者董冠怡攝）

2025/04/20 16:12

〔記者董冠怡／新北報導〕發起罷免新北市民進黨籍張宏陸、蘇巧慧、吳琪銘、李坤城4名立委的「走投無陸」、「新北大掃除」及「三月圍城」，罷團召集人、發起人、領銜人等人捲入幽靈連署爭議，雖已交保，但部分與媒體失聯，難以了解二階連署進度，罷團成員態度多半轉趨更為低調，以免敏感時期多說多錯。

「走投無陸」發起人吳禹辰、領銜人徐偉豪及「三月圍城」領銜人宋建樑等人，訊後以5萬至12萬不等金額交保；「新北大掃除」召集人王昱人、領銜人譚鎮耀等人，新北地院裁定3萬元至20萬元不等金額交保，新北地檢署提出抗告。

請繼續往下閱讀...

板橋區府中路上的罷免張宏陸連署站，身穿橘黃背心的志工手持麥克風，高喊「二階連署需要大家支持」，現場志工、正在填寫表格的民眾，以中老年人為主。

志工面對媒體戒心頗重，記者詢問上午連署狀況，一名女志工起初以「在忙」為由婉拒，另一名男志工則說「很踴躍」，原本正要進一步舉例，但被女志工阻止發言，對於從早上9點設點至中午大約有多少人參與、民眾反映罷免理由等，女志工僅簡短回應「來幫忙而已，沒有統計」、「沒過問」，態度低調，不願多作說明。

新北大掃除表示，由於檢調偵辦案件中，罷團連署作業受影響，會力求團隊連署站點持續運作，建議民眾善用其他連署平台，罷團本身站點更新，決定好後會公布在臉書等社群。

三月圍城指出，14日已收到中央選舉委員會公文，原本預計18日領取二階連署人名冊格式，但因遇檢調搜索，領件時間需重新討論，估算最晚24日前。

根據中選會17日公布的「立委罷免案連署期間」資料顯示，新北市10名被提罷免的藍綠立委，僅剩罷免李坤城尚未領取格式，其餘都已領件啟動連署。

新北市罷免民進黨立委二階連署進行中；圖為近日罷團連署畫面。（罷團提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法