雙和罷團遇「黑衣姐」嗆志工「錢從哪裡來？」 衝向鏡頭叫囂

身旁路過民眾向女子說，「她們沒拿錢」，並問「妳有沒有拿錢？」，女子則回「她要去賺錢」。（罷團提供）

2025/04/20 14:54

〔記者陳奕劭／新北報導〕全國大罷免運動倒數計時，為衝刺二階連署書，罷免藍委林德福（第九選區）、張智倫（第八選區）的團體「倫刪立舒」、「無獻清林」收取連署書，卻遇見一名身穿黑衣的女子鬧場，嗆聲志工「錢從哪裡來？」，更將臉主動靠近鏡頭尋釁。罷團指出，加緊腳步連署，就是支持志工最好的方式。

雙和罷團志工近日在地方發文宣，卻遇見一名女子騷擾，高呼「騙的一大堆」、「我不喜歡他，更不喜歡你們」，面對志工警告報警，她仍手指志工嗆「錢從哪裡來？」、「長這麼漂亮，沒有錢怎麼會當志工」，隨後志工再次警告報警，女子仍情緒十分激動，回喊「報警啊」。

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身旁路過民眾向女子說，「她們沒拿錢」，並問「妳有沒有拿錢？」，女子則回「她要去賺錢」，並高舉手指喊「很有錢」，看見鏡頭拍向她後，女子主動靠近叫囂，喊「來拍啊」，並嗆聲「有什麼資格拍我」，直到被另名民眾推開，才結束這場衝突。

對此，罷團表示，可以不喜歡罷免，但不能騷擾志工，呼籲支持志工最好的方式是加緊腳步連署，已經簽的再拉親友一起簽。

罷團見一名身穿黑衣的女子鬧場，嗆聲志工「錢從哪裡來？」（罷團提供）

看見鏡頭拍向她後，女子主動靠近叫囂，喊「來拍啊」。（罷團提供）

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