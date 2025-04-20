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    台派社團籲客家鄉親團結拒統戰 加入連署把親中立委趕出立法院

    全國大罷免進入關鍵期，多個台派社團今（20）日攜手在竹北天后宮前停車場舉行「抗共護台 拒絕統戰」記者會，台灣教師聯盟理事長潘威佑（中）痛批國民黨罷綠委屢傳死亡後連署，不誠實、也不尊重法治！（記者廖雪茹攝）

    全國大罷免進入關鍵期，多個台派社團今（20）日攜手在竹北天后宮前停車場舉行「抗共護台 拒絕統戰」記者會，台灣教師聯盟理事長潘威佑（中）痛批國民黨罷綠委屢傳死亡後連署，不誠實、也不尊重法治！（記者廖雪茹攝）

    2025/04/20 14:38

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕全國大罷免進入關鍵期，多個台派社團今（20）日在新竹縣竹北天后宮前停車場舉行「抗共護台 拒絕統戰」記者會，台灣客社社長陳彩仁大聲疾呼新竹客家鄉親大團結台灣，把親中的立委趕出立法院；台灣教師聯盟理事長潘威佑痛批國民黨罷綠委屢傳死亡後連署，不誠實、不尊重法治，公眾人物帶頭道德偏差的行為，非常不道德！

    台灣客社社長陳彩仁及監事賴漢生表示，民意代表應該守護台灣，但是國民黨背離其反共的信念，在立法院刪除台灣的國防預算、企圖通過親中的法案，讓中國人來台灣用健保、洗人口，出賣台灣人的利益，這是台灣人民都無法容忍的，這次大罷免就是要把親中的立委趕出立法院。

    TIA台灣勵志協會客家部代表陳德明說，反共是世界的潮流，台灣受到中國思想上、經濟上的威脅及侵略已久，連川普也在進行脫離中國、反抗對中國的依賴，這也是台灣要面對的；他希望台灣人一起站出來，支持大罷免，守護台灣幸福未來。

    台灣教師聯盟理事長潘威佑表示，目前國民黨罷免民進黨委員的爭議，在教師界引起非常大的討論。學生考試作弊大家都不能接受，而國民黨罷綠委的連署卻是屢屢發生不符合比例的死亡後連署，跟作弊一樣是不誠實、不尊重台灣法治的行為。

    潘威佑接著痛批，國民黨就像一個壞學生，在做出不公義的事情以後，還要帶頭反老師、反學校，顛倒是非黑白；國民黨委員及黨團領袖身為公眾人物，卻帶頭道德偏差的行為，這是非常不道德的！他呼籲老師們不應該再幫助國民黨助紂為虐，就事論事、有一說一，站出來支持大罷免，將不適任的立委、不應當的行為，從台灣的社會導正、永遠的剔除，對台灣的社會才有正向的效果！

    今天適逢媽祖生，出席記者會的民進黨新竹縣議員歐陽霆與竹北市民代表曾玉菱、罷免國民黨新竹縣第一選區立委徐欣瑩的「汰舊除欣」團隊領銜人余筱菁，也帶著連署書向媽祖祈願、過爐，願媽祖保佑正義的一方，庇佑台灣公民守護台灣，同時感謝台派社團的全力相挺，二階剩下最後12天收件，將全力衝刺、絕不缺席！

    全國大罷免進入關鍵期，罷免新竹縣第一選區立委徐欣瑩的「汰舊除欣」團隊志工今天一早在竹北傳統市場設擺宣傳。（記者廖雪茹攝）

    全國大罷免進入關鍵期，罷免新竹縣第一選區立委徐欣瑩的「汰舊除欣」團隊志工今天一早在竹北傳統市場設擺宣傳。（記者廖雪茹攝）

    二階剩下最後12天收件，立委徐欣瑩的「汰舊除欣」團隊志工站在竹仁停車場前立牌宣傳全力衝刺。（記者廖雪茹攝）

    二階剩下最後12天收件，立委徐欣瑩的「汰舊除欣」團隊志工站在竹仁停車場前立牌宣傳全力衝刺。（記者廖雪茹攝）

    今天適逢媽祖生，新竹縣議員歐陽霆（左起三人）與竹北市民代表曾玉菱、罷免徐欣瑩的「汰舊除欣」團隊領銜人余筱菁，帶著連署書向媽祖祈願、過爐，願媽祖保佑正義的一方，庇佑台灣公民守護台灣。（記者廖雪茹攝）

    今天適逢媽祖生，新竹縣議員歐陽霆（左起三人）與竹北市民代表曾玉菱、罷免徐欣瑩的「汰舊除欣」團隊領銜人余筱菁，帶著連署書向媽祖祈願、過爐，願媽祖保佑正義的一方，庇佑台灣公民守護台灣。（記者廖雪茹攝）

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