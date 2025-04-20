徐尚賢遭羈押徐父批大砲打小鳥 張博洋:國民黨修法加重罰則

徐尚賢遭羈押，徐父批大砲打小鳥!張博洋提醒加重罰則是國民黨修法的。（翻攝臉書）

2025/04/20 14:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄雙罷劫發言人徐尚賢遭收押禁見，徐父抨擊是大砲打小鳥，質疑過程中的瑕疵需用到羈押方式處理年輕領導人？高市議員張博洋提醒，抄名冊是明知故犯、不是瑕疵，而加重罰則是國民黨修法的，應跟上頭反應一下。

徐尚賢遭羈押禁見後，徐父接受媒體聯訪指出，推動罷免工作是公益事件、民主運動，對過程中產生的瑕疵，所謂的偽造文書，需要用到羈押方式處理年輕的領導人嗎？

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徐父提到本以為會交保，因此先去取款，現在得知羈押，所以趕回來瞭解原因，他對此感到很驚訝，這案用羈押是大砲打小鳥、飛彈打麻雀，很失望，出乎意料之外。

張博洋指出，罷免連署抄名單叫做明知故犯，不是「瑕疵」，如果真的要講瑕疵，那也是刻意違法的人有人格瑕疵；他進一步解讀罷免確實是民主運動，但是民主運動不能夠偽造文書，這應該是常識。

他提醒，偽造文書是重罪，涉嫌重大被羈押調查是很常見的事情，跟這個人年輕還是老沒有什麼太大的關係，更何況30幾歲已經是成年人了；而抄名冊要加重罰則是國民黨修法的，應該跟上頭反應一下。張博洋反問，闖紅燈的紅單會分年輕人還是老人嗎？

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