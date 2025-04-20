川普關稅新局 林佳龍：外交部將建構「台灣三鏈戰略」

面對美國總統川普重掌白宮後的國際秩序的重新洗牌，外交部長林佳龍指出，外交部將持續實踐「總合外交」， 建構「全球民主價值鏈」、「印太第一島鏈」以及「非紅供應鏈」的台灣三鏈戰略。（資料照）

2025/04/20 14:15

〔記者黃靖媗／台北報導〕面對今年以來詭譎多變的國際情勢，以及美國總統川普重掌白宮後的全球地緣政治、國際秩序的重新洗牌。外交部長林佳龍指出，外交部將持續實踐「總合外交」， 建構「全球民主價值鏈」、「印太第一島鏈」以及「非紅供應鏈」的台灣三鏈戰略，也會秉持互惠雙贏精神，與美國政府緊密溝通與協商，展現台美合作將創造雙贏。

立法院外交及國防委員會明（21）日將邀請外交部部長林佳龍報告業務概況，並備質詢。外交部最新業務報告指出，當前國際社會正處於歷史性的關鍵時刻 ，民主及以規則為基礎的國際秩序皆面臨空前的挑戰，民主世界正面臨來自威權集團合流的威脅，俄烏戰爭走向出現重大轉折、中東權力格局加速演變、南海爭端危機四伏、韓半島局勢暗潮洶湧，台海緊張態勢持續、美中博弈更是在經濟、科技、地緣三大戰場全面升級。

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林佳龍指出，隨著貿易保護主義抬頭，逆全球化的趨勢更加明顯，全球經濟前景面臨風險，部分國家經濟不確定性連動影響世界經濟走勢，其中美國的經貿政策變化 ，特別是加徵關稅，其他國家如何回應及因應，恐將為今年全球經濟帶來更多不確定性；國際體系或將趨向多極化、全球經貿或將趨向逆全球化、全球前景或將更具不確定性 、地緣政治與經貿衝突恐將加劇。

面對當前世界新局，林佳龍說，外交部將以創新思維，持續實踐「總合外交」， 並建構「全球民主價值鏈」、「印太第一島鏈」以及「非紅供應鏈」的台灣三鏈戰略。

林佳龍說明，外交部將持續加強推動經濟外交與「榮邦計畫」，並尋求參與「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等區域經貿整合機制，推動戰略產業境外布局，鞏固台灣在全球供應鏈上的地位，同時以數位及淨零科技「雙軸轉型」，協助我國業者「立足台灣 ，布局全球」，輸出台灣經驗，以新雁行聯合艦隊模式航向海外新藍海，打造「經濟日不落國」，並對接美國等民主夥伴。

面對川普政府各項新政及關稅新局，林佳龍則說，外交部將持續秉持互惠雙贏的精神，與美國政府保持緊密溝通與協商，展現台灣是民主陣營不可或缺的成員，也是美國重建製造業及鞏固高科技領導地位中不可或缺的重要信賴夥伴，台美合作將創造雙贏。

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