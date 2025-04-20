「鼓浪嶼號」通過台灣海域後出現統戰畫面 管碧玲：建立密注船舶資料庫

權宜輪「鼓浪嶼號」郵輪16日貼近台灣南部航行。（取自軍事粉專「Taiwan Adiz」）

2025/04/20 13:50

〔記者洪臣宏／高雄報導〕軍事粉專「Taiwan Adiz」16日揭露，權宜輪「鼓浪嶼號」郵輪當天下午貼近台灣最南點不到2浬航行，對此提出警告，事後有疑為乘客拍攝墾丁畫面，以簡體字寫「台灣是中國的」。海委會主委管碧玲今（20）日表示，國人都已識破中國的小動作，將與航港局配合國安機制，建立密注船舶資料庫。

「Taiwan Adiz」16日貼出「鼓浪嶼號」郵輪通過台灣南部海域影片，驚人的是，從岸邊就可以拍到「鼓」輪清晰畫面，該郵輪載客量高達1800人，粉專警告，若滿載，人數相當於一個團級以上兵力，若此類航行成常態，恐對台灣安全構成嚴重威脅。

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粉專事後又貼出一段附註簡體文字影像，疑為「鼓」輪乘客拍攝，文字寫「前方的島嶼就是台灣墾丁，這是我距離台灣最近的一次，台灣是中國的」。對此，粉專說，這已不是「權宜輪無害通過」，已經是「統戰威脅」!

管碧玲指出，鼓浪嶼號郵輪為外國籍客輪（百慕達，英國海外領地），海巡署自16日下午2時許鼓輪進入我國海域後持續監控，該輪保持航向、航速持續朝東北航行離開我國海域。

管碧玲說，國人都知道識破中國（人民或政府）這種小動作，政府對海上目標管理有建立跨部會聯合機制，海巡署職責在針對中資權宜次標準船針對海纜區的作法。「外國船舶無害通過中華民國領海管理辦法」主管機關為航港局，雙方會配合國安機制，建立密注船舶資料庫。

乘客疑拍攝通過墾丁畫面，簡體字卻書寫統戰字語。（取自軍事粉專「Taiwan Adiz」）

海委會主委管碧玲今天對「鼓浪嶼號」事件說明做法。（記者洪臣宏攝）

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