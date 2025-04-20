蔣萬安喊話倒閣 王鴻薇：要考慮民眾黨不支持的政治效應

王鴻薇（右）出席松山慈祐宮恭祝天上聖母聖誕三獻大典，與台北市長蔣萬安同場。（記者方賓照攝）

2025/04/20 13:04

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安18日響應國民黨主席朱立倫號召，前往台北地檢署聲援國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，並倡議立法院推動倒閣；國民黨立委王鴻薇今（20）表示，她個人事前不知情，並指朱立倫隔天到立法院黨團時表示，只要能拉下集權政府，各種方式都是選項，沒有排除任何一種方式，重要的是「讓所有的立委能不被罷免，給賴清德一個教訓」。

王鴻薇出席松山慈祐宮恭祝天上聖母聖誕三獻大典，與台北市長蔣萬安同場，會後受訪她對倒閣一事表示，蔣萬安提出來隔天，朱立倫到黨團大會主動提到，只要能拉下集權政府，各種方式都是選項，沒有排除任何一種方式；大家都一致同意拉下極權政府，但對倒閣還沒有定論，因為一定要與民眾黨合作，目前還沒有具體談到此事。若民眾黨不支持，國民黨硬推的政治效應也要考慮。

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傳出有建議蔣萬安直接參選黨主席，王鴻薇表示，尊重每一位黨內縣市長、主席，但現階段大家都有共同認知，團結是唯一的路，才能戰勝大罷免。王鴻薇表示，蔣萬安拋出倒閣論前，她個人事先不知道，但這都不重要，重要的是面對大罷免要怎麼度過，讓所有的立委能不被罷免掉，給賴清德一個教訓，這比較重要。

至於傳出蔣萬安與盧秀燕意見一致，趨於合流，王鴻薇表示，據她所了解，應該不是這個樣子，並非如此。

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