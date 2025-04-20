國民黨主席換誰都沒差 周軒：黃國昌已成藍白兩黨「共主」

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

2025/04/20 13:24

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍台北市長蔣萬安日前倡議立法院推動倒閣，以立委改選作為對總統賴清德的不信任投票，引發各界關注。對此，政治工作者周軒直言，無論國民黨未來由誰接任黨主席，都要看民眾黨主席黃國昌的臉色，「國民黨跟民眾黨已經有了一位共主，他的名字叫做黃國昌」。

周軒指出，國民黨傳出有八成黨團立委挺倒閣，其實差不多就是全部52名國民黨立委扣掉13個不分區，其他區域立委，排除傅崐萁總召與江啟臣副院長，幾乎都贊成的意思，「這個風向放出去應該是要告訴朱立倫，你的黨主席任期已經提前下課，快快交出位子」。

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周軒認為，朱立倫當然不可能這樣束手待斃，這時「永遠的精算師」黃國昌就進場了，只要黃國昌一天不鬆口支持倒閣與否，朱立倫就有合理的理由抗拒倒閣，「這樣的劇碼繼續下去，朱立倫大概破碗破摔，直接許諾黃國昌代表藍白參選新北市長都有可能」。

周軒分析，黃國昌當然沒那麼笨，一個要倒的黨主席承諾的事情，下一個上來可能就不作數了，因此他搶先佈局與盧秀燕的關係，反正，民眾黨跟盧秀燕合作也不是第一次。民眾黨8位不分區立委不會被罷免，只要不倒閣就是最鐵的傭兵部隊，價高者得。

周軒強調，國民黨接下來黨主席換誰都沒有關係，因為誰都要看黃國昌的臉色，嚴格來說，「國民黨跟民眾黨已經有了一位共主，他的名字叫做黃國昌」。

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