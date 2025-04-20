花蓮罷免傅崐萁重簽後突破18000份 沈伯洋：倒數10天目標2萬5

民進黨立委沈伯洋（中）今天到花蓮為罷團加油打氣，強調花蓮在送件後還會繼續簽，把份數衝高到安全門檻25000份。（記者王錦義攝）

2025/04/20 13:14

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮罷免立委傅崐萁的第二階段連署意外中途發生格式錯誤，罷團發起重簽運動，目前連署份數重回1萬8000多份；民進黨立委沈伯洋今天（20日）到花蓮為罷團加油打氣時透露，花蓮罷傅在送件後還會繼續簽，把份數衝高到安全門檻2萬5000份。

沈伯洋今天上午先到罷傅總部為志工加油打氣，也親自協助年紀大的長者謄寫後，請長者親自簽名；對於國民黨發起426集會，沈伯洋說，台灣歷史上社會運動都是在推動一個崇高的利益，但現在國民黨維護的是什麼崇高的理想？是在挺幾個有偽造文書嫌疑的人，這有點奇怪，過去參加過社會運動的人也一定覺得很好笑。

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沈伯洋說，當國民黨錯誤的比例到三、四成，比例高達到30%的時候，跟其他罷團只有4%以下的錯誤率，兩邊實在差太多，而且新修正的選罷法後，又針對這樣的偽造有刑罰，檢調要發動這樣的調查很合理，而且檢調只是想要釐清這麼高的錯誤率，又不是說要定罪，如果叫檢察官都不調查那不是瀆職嗎？最重要的還是要尊重司法。

對於罷傅連署情形，沈伯洋說，之前已經簽署到1萬7000多份，但因為發生格式錯誤的問題份數有掉下來，有重簽狀況，民眾真的非常非常踴躍，每天都是在一、兩千，一、兩千的增加，現在這個繳回來的數目，因為有重簽、有新簽，而且新簽回來也不少，現在已經到一萬八左右，所以現在就只差門檻一萬九就只差一里路。

沈伯洋說，可是很怕縣選委會在審查時候會有各式各樣的方式，還有不要忘記第一階重複的會被踢除，所以認為二萬五才是安全門檻，只剩大概最後十天，然後趕快不管是重簽還是新簽的，趕快衝到二萬五；而可能在四月三十日以後送件，因為之後可能需要補件等等狀況，因此到五月都還是會繼續收。

民進黨籍立委沈伯洋（左）今天到花蓮為罷團加油打氣，還幫忙前來聯署的民眾謄寫資料，他強調，花蓮在送件後還會繼續簽，把份數衝高到安全門檻2腕5000份。（沈伯洋辦公室提供）

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