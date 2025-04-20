為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    花蓮罷免傅崐萁重簽後突破18000份 沈伯洋：倒數10天目標2萬5

    民進黨立委沈伯洋（中）今天到花蓮為罷團加油打氣，強調花蓮在送件後還會繼續簽，把份數衝高到安全門檻25000份。（記者王錦義攝）

    民進黨立委沈伯洋（中）今天到花蓮為罷團加油打氣，強調花蓮在送件後還會繼續簽，把份數衝高到安全門檻25000份。（記者王錦義攝）

    2025/04/20 13:14

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮罷免立委傅崐萁的第二階段連署意外中途發生格式錯誤，罷團發起重簽運動，目前連署份數重回1萬8000多份；民進黨立委沈伯洋今天（20日）到花蓮為罷團加油打氣時透露，花蓮罷傅在送件後還會繼續簽，把份數衝高到安全門檻2萬5000份。

    沈伯洋今天上午先到罷傅總部為志工加油打氣，也親自協助年紀大的長者謄寫後，請長者親自簽名；對於國民黨發起426集會，沈伯洋說，台灣歷史上社會運動都是在推動一個崇高的利益，但現在國民黨維護的是什麼崇高的理想？是在挺幾個有偽造文書嫌疑的人，這有點奇怪，過去參加過社會運動的人也一定覺得很好笑。

    沈伯洋說，當國民黨錯誤的比例到三、四成，比例高達到30%的時候，跟其他罷團只有4%以下的錯誤率，兩邊實在差太多，而且新修正的選罷法後，又針對這樣的偽造有刑罰，檢調要發動這樣的調查很合理，而且檢調只是想要釐清這麼高的錯誤率，又不是說要定罪，如果叫檢察官都不調查那不是瀆職嗎？最重要的還是要尊重司法。

    對於罷傅連署情形，沈伯洋說，之前已經簽署到1萬7000多份，但因為發生格式錯誤的問題份數有掉下來，有重簽狀況，民眾真的非常非常踴躍，每天都是在一、兩千，一、兩千的增加，現在這個繳回來的數目，因為有重簽、有新簽，而且新簽回來也不少，現在已經到一萬八左右，所以現在就只差門檻一萬九就只差一里路。

    沈伯洋說，可是很怕縣選委會在審查時候會有各式各樣的方式，還有不要忘記第一階重複的會被踢除，所以認為二萬五才是安全門檻，只剩大概最後十天，然後趕快不管是重簽還是新簽的，趕快衝到二萬五；而可能在四月三十日以後送件，因為之後可能需要補件等等狀況，因此到五月都還是會繼續收。

    民進黨籍立委沈伯洋（左）今天到花蓮為罷團加油打氣，還幫忙前來聯署的民眾謄寫資料，他強調，花蓮在送件後還會繼續簽，把份數衝高到安全門檻2腕5000份。（沈伯洋辦公室提供）

    民進黨籍立委沈伯洋（左）今天到花蓮為罷團加油打氣，還幫忙前來聯署的民眾謄寫資料，他強調，花蓮在送件後還會繼續簽，把份數衝高到安全門檻2腕5000份。（沈伯洋辦公室提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播