蔣萬安等人都挺4.26上凱道 徐巧芯：這樣就不會覺得群龍無首

立委徐巧芯（右二）今天說，國民黨號召4月26日上凱道，這次要讓所有人都合法上街抗議，不能遭遇違法風險；圖為徐巧芯與台北市長蔣萬安（左二）、立委王鴻薇（右一）出席松山慈祐宮媽祖聖誕三獻大典。（記者方賓照攝）

2025/04/20 13:09

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〔記者何玉華／台北報導〕國民黨主席朱立倫號召支持者4月26日上凱道，被質疑動作太慢，國民黨立委徐巧芯今（20）日說明，因為能借到路權最快就是26日，黨中央並沒有拖延，這次要讓所有的民眾都能夠合法的上街頭抗議，不能遭遇「有違法」的風險；還提到，司法變成政府用來「追殺政敵、剷除異己」的工具，下一個羈押或聲押的或許就是朱立倫，每一個人都擔心受怕，不如上凱道表達意見，讓賴清德政府聽清楚。

徐巧芯今（20）日出席松山慈祐宮恭祝天上聖母聖誕三獻大典，與台北市長蔣萬安同場，會後受訪時她表示，蔣萬安能站出來聲援黃呂錦茹，相當重要，也穩定軍心；國民黨主席朱立倫也每日沒日沒夜守候，直到無保請回，一路陪在黃呂錦茹身邊，讓所有立委相當感動。4月26日當天要上凱道把怒吼發出來，包括蔣萬安、朱立倫及其他縣市長都表態支持，這樣就能團結，也不會讓大家覺得群龍無首。

針對罷免綠委許智傑、黃捷的「雙罷劫連署總站」負責人徐尚賢，因涉違反個資法遭羈押禁見一事，徐巧芯認為，若依法行政、符合程序，大家都可以理解；問題是調查局在沒有拘票的過程中，就想把人帶走，還有一位85歲的阿嬤生病，家人希望把藥遞給她也被拒絕，導致阿嬤出來時昏厥在地上；而徐尚賢只是坐在門口靜靜抗議，就被上銬帶走，這讓人覺得民主法治已經失衡，變成了民進黨「只要非我族類就其心必異」，這3例都是非常的不符法規、不人道的對待。

徐巧芯再舉國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹的案例為例，指稱裁定書中寫得很清楚，檢方沒有證據能證明名冊抄襲或幽靈人口與黃呂錦茹有關，「檢察官與調查局在48小時之內對一位75歲的長輩（指黃呂錦茹）造成極大煎熬與凌辱」，最後是無保請回，「如果司法被用來剷除政敵，只會讓人民越來越恐懼，所以4月26日站出來發聲，不是要護航誰犯罪，而是當司法變成政府用來追殺政敵、剷除異己的工具時，人民就應該站出來怒吼『司法不公、司法迫害』」。

徐巧芯表示，就像當初她站出來聲援前民眾黨主席柯文哲，若不站出來，下一個就是自己，「果然消滅完民眾黨，下一個目標就是國民黨」，接下來會不會是各區黨部？下一個不知道要往哪裡殺，或許最後搜索的就是中央黨部，羈押的或是聲押的就是國民黨主席朱立倫，所以每一個人都擔驚受怕，不如把力量集結起來，在4月26日凱道表達意見，讓賴清德政府聽清楚。

至於外界質疑4月26日上凱道的時間點是否太晚？徐巧芯說，因為牽涉路權問題，最快能借到路權的就是4/26，不能說黨中央處理太慢。中央並沒有拖延，這次是要讓所有的民眾能夠合法的上街頭抗議，而不是讓大家可能遭遇有違法的風險；不只蔣萬安，希望全台的藍營縣市首長都能站出來，因為「退此一步 即無死所」。

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