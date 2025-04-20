「高雄雙罷劫」總部否認代簽連署書 批「綠色恐怖」干預司法

「高雄雙罷劫」總部今天上午開記者會否認代簽說法，批「綠色恐怖」政治干預司法，強調連署行動會戰到一兵一卒持續進行。（記者蔡清華攝）

2025/04/20 12:06

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄地檢署偵辦「高雄雙罷劫」涉幽靈連署，檢方認定「高雄雙罷劫」發言人徐尚賢與幽靈連署有關，雄檢指徐坦承代簽連署書，複訊後向法院聲押獲准。「高雄雙罷劫」總部今天上午開記者會否認代簽說法，批「綠色恐怖」政治干預司法，強調連署行動會戰到一兵一卒持續進行。

高雄地院指出，徐尚賢坦承連署書不是民眾簽的，而是他和罷免志工所為，且檢察官還發現他不但刪除LINE對話紀錄，還指示罷免領銜人如何應對檢調詢問，因此認定他有串、滅證之虞裁定羈押禁見。

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雄院指出，徐尚賢在羈押庭上，坦承罷免提議人名冊上的簽名，都不是提議人本人所親簽，而是他本人或罷免志工所為，且檢方扣案的兩支手機裡，有被徐尚賢刪除LINE對話紀錄，徐在庭上也坦承有刪除個資方面檔案行為；此外，檢方還查出，徐尚賢有教導罷免黃捷領銜人黃晃枝、罷免許智傑領銜人朱磊如何應對檢調詢問。

法官認為，徐尚賢主導的罷免提議人名冊製作過程尚待釐清，案情尚非明朗，且現今通訊軟體種類繁多，聯繫管道發達，依他有滅證及勾串舉動，如果讓他交保在外，難保不會與未到案的工作人員串證而使案情晦暗不明，因此認定有羈押及禁止接見、通信及授受物件的必要。

就高雄雙罷劫負責人徐尚賢昨晚被羈押禁見一事，雙罷劫總部今天20日上午召開記者會，反駁院、檢說法。徐父表示，依他對徐尚賢的了解，他不可能承認代簽的做法，事實上也沒有這麼做，部份錯誤連署書雖經志工修正謄寫，但事後都有通知重簽。

總部強調，他們無畏司法、及綠營的打壓，目前連署書倍數成長中，但暫不公布目前的份數，連署行動絕不中斷，會戰到一兵一卒達成目標。

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