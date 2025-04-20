罷免羅明才衝破2萬份！機車遊行高歌「團結就是力量」

機車騎士們抵達拔羅波總部時，連署站志工舉旗幟熱情迎接。（記者陳奕劭攝）

2025/04/20 12:43

〔記者陳奕劭／新北報導〕全國大罷免第二階段連署進入倒數階段，新北市各地連署書團體衝刺，發起罷免新北市第十一選區藍委羅明才的團體「拔羅波」今天（20日）上午發起「騎出真民主，罷免護台灣」，約十數位機車騎士響應罷免羅明才。「拔羅波」發言人琪琪表示，目前連署書已突破2萬份，目標於4月30日突破安全門檻。

「拔羅波」團隊發起機車遊行，上午從新店區北宜路出發，行經捷運大坪林站，最後抵達「拔羅波」總部，約十數位機車騎士掛上「一起連署拔羅波」、「罷車隊，挺罷免」旗幟，一路宣傳罷免羅明才。

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機車騎士們抵達「拔羅波」總部時，連署站志工舉旗幟熱情迎接。眾人唱起「團結罷免就是力量」，並高喊「霸氣車隊護民主，罷免阿才除共匪」口號，歡送騎士們離開時，一路喊「前進」、「前進」，諷刺日前羅明才在台北地檢署門前抗議時高唱「團結就是力量」。

琪琪表示，她們設定在4月30日前收集足夠份量的連署書，後來新烏路上一位機車行願意成為友善店家，更提議組織一個車隊遊行，於是大家結合這些資源，活動計畫在倒數10天舉行，希望透過機車掃街遊行，讓居民知道「拔羅波」行動持續進行。

她指出，連署結束只剩下約20天，目前已收到2萬500份二階連署書，距離門檻仍有近1萬件差距，團隊即將於5月初開始造冊，因此希望在4月30日前收集足夠、安全份數的連署書，呼籲民眾響應二階連署。

約十數位機車騎士掛上「一起連署拔羅波」、「罷車隊，挺罷免」旗幟，一路宣傳罷免羅明才。 （記者陳奕劭攝）

約十數位機車騎士掛上白色旗幟，一路宣傳罷免羅明才。 （記者陳奕劭攝）

二階連署已突破2萬份，「拔羅波」希望4月30日突破安全門檻。圖為民眾響應連署。（記者陳奕劭攝）

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