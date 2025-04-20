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    「幽靈連署」擴全台 吳靜怡點名朱立倫、許宇甄

    吳靜怡在臉書點名國民黨主席朱立倫（中），強調誰是「幽靈連署案」的總舵手，朱立倫不可能不知；並質疑組發會主委許宇甄（右前），難道都沒和地方黨部聯繫？（資料照）

    吳靜怡在臉書點名國民黨主席朱立倫（中），強調誰是「幽靈連署案」的總舵手，朱立倫不可能不知；並質疑組發會主委許宇甄（右前），難道都沒和地方黨部聯繫？（資料照）

    2025/04/20 11:37

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕公民團體提議罷免多名民進黨立委，卻頻傳幽靈連署爭議，包括台北市、新北市、台南市及高雄市都有出現幽靈連署狀況，國民黨台北市黨部、台南市黨部各有2名幹部被羈押禁見，「高雄雙罷捷」發言人徐尚賢也被聲押禁見。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）20日在臉書發文點名國民黨主席朱立倫，強調誰是「幽靈連署案」的總舵手，朱立倫不可能不知；並質疑國民黨立委、組發會主委許宇甄，難道都沒和地方黨部聯繫？

    吳靜怡表示，幽靈連署是具全台規模的組織型犯罪，大量重複筆跡抄寫、連署人提議前死亡，她要問朱立倫：「您在一月八日會議當天提出『以罷制罷』、『以戰止戰』是不是就開始全員動作？」並詢問許宇甄：「不要害怕想起來，難道妳都沒跟青年部、黃呂等地方黨部聯繫嗎？」

    吳靜怡提到，徐尚賢坦承罷免提議人名冊上的簽名是偽造的，而且還刪除相關個資檔案，高雄徐尚賢跟台南市黨部幹部都因為不願意坦白說出名冊來源，而且都還有疑似共犯「未到案」的狀況，導致羈押禁見，由此可得知，無論連署人生死，都有可能來自偽造。

    吳靜怡質疑，「未到案」的相關人員是否有立委保護傘而目前不用到案說明？更何況王鴻薇還提案立院會期要延後至7月，會不會與此案有關？而國民黨目前並不認為大規模個資外洩是重大隱憂，那就表示此外洩是系統性的被允許，誰是「幽靈連署案」的總舵手，朱立倫不可能不知道。

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