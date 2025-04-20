高雄雙罷劫發言人拒透露名冊來源 黃捷:背後主謀快出面

雙罷劫發言人拒透露名冊來源!黃捷喊話背後主謀快出面，別推給基層青年與八旬長輩。（翻攝黃捷臉書）

2025/04/20 11:07

〔記者王榮祥／高雄報導〕遭收押的高雄雙罷劫發言人徐尚賢向法官承認代簽連署書，但拒絕透露名冊來源，高市立委黃捷喊話背後主謀快出面說明，別推給基層與8旬長者，痛批藍營罷團連環爆是作法自斃，支持檢調徹查到底。

雙罷捷領銜人85歲老婦黃晃枝（罷免黃捷領銜人）和朱磊（罷免許智傑領銜人），經雄檢複訊後，黃婦無保請回、朱磊15萬元交保；檢調疑掌握到黃、朱兩人幽靈連署名單疑似由徐尚賢提供，但徐拒絕透露名冊來源。檢察官認定他涉犯個資法及選罷法等罪，且有串、滅證之虞，因此向法院聲押禁見，法院裁准收押。

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黃捷今表示，負責抄的人認罪了，那負責提供名冊的人呢？背後主謀應盡快出面說明、承擔，而不是推給基層青年和80幾歲的長者，非常不負責任。

她進一步提到，昨天柯志恩（國民黨高市黨部主委）表示要為雙罷劫提供法律協助，她再問柯志恩一次，為何急著幫雙罷劫找律師？提供名冊背後是誰指使？

從南到北，都傳出近乎是組織犯罪的多起偽造連署，跟黨主席朱立倫有沒有關聯？偽造連署在國民黨修法後，是選罷法裡明定構成要件的犯罪行為，現在藍營罷團傳出的連環爆，是作法自斃。她強調支持檢調徹查到底，還給被侵害個資的民眾一個公道。

立委許智傑指出，第一時間聽到徐尚賢被收押很驚訝，他強調罷免是公民的權利，但卻不能用偽造文書違法的方式，相信檢調會毋枉毋縱、釐清真相。

針對雙罷劫發言人被收押，許智傑表示相信檢調會毋枉毋縱、釐清真相。（翻攝臉書）

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