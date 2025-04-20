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    香港被中國刻意「洗人口」 陸委會：申請來台定居要提高門檻

    台北內湖科技園區發展協會主辦第5屆「台北科技盃愛地球公益路跑」活動，邱垂正今率陸委會主管及同仁參加，並向現場民眾說明注意赴中風險等政策立場。（圖由陸委會提供）

    台北內湖科技園區發展協會主辦第5屆「台北科技盃愛地球公益路跑」活動，邱垂正今率陸委會主管及同仁參加，並向現場民眾說明注意赴中風險等政策立場。（圖由陸委會提供）

    2025/04/20 11:08

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕我國對港澳人士來台申請居留、定居政策，擬增加國安觀察期。陸委會主委邱垂正今日受訪表示，香港人口結構被中國刻意「洗人口」，未來申請來台各種居留定居，要提高各種安全門檻，可選擇「長期居留」制度，不一定要申請定居。

    台北內湖科技園區發展協會主辦第5屆「台北科技盃愛地球公益路跑」活動，邱垂正今率陸委會主管及同仁參加，並向現場民眾說明注意赴中風險等政策立場。

    邱垂正指出，香港局勢一直在改變，香港人口結構被中國刻意「洗人口」，未來申請來台各種居留定居要提高各種安全門檻，一方面也是給香港新住民一個新的選擇，他們可以選擇類似外國人永久居留的「長期居留」制度。

    邱垂正說明，很多港人不一定要申請定居，只是希望在台工作，可以自由進出往來台灣，所以未來有一個設計是「長期居留」制度，讓他們可取得個人式的工作簽證。同時，居留、定居的時間可以拉長增加國安觀察期，以確保安全方面的人流管理，這對港人而言是多一個選擇，對國人而言多了安全保障。

    對於中共對台統戰滲透拉攏官兵，邱垂正強調，中國對台統戰滲透、分化是無所不在、無孔不入，我們都積極做防衛工作，除加強安全查核，也會加強國安法制，建立起民主防衛機制，以防止中共對台滲透，「我們會全力以赴，請大家放心」。

    本日海基會也在「台北科技盃愛地球公益路跑」現場設攤，向參加活動的民眾宣導赴中國人身安全風險及應注意事項，提醒民眾審慎評估赴中風險；邱垂正與副主委沈有忠於路跑結束後，也到海基會攤位勉勵同仁辛勞。

    陸委會強調，政府一向關心及重視國人赴中之人身安全，尤其近期國人赴中失聯、遭留置調查或疑遭限制人身自由的案件有持續增加的趨勢，政府仍要提醒國人赴中前可以先到陸委會官網「國人赴中港澳風險」專區，審慎評估人身安全風險。

    陸委會指出，如確有赴中需求，鼓勵國人於出發前可以到「國人赴中港澳動態登錄系統」進行登錄，以利在遇緊急情事時，政府可及時提供必要的協助。

    陸委會主委邱垂正（左）今日受訪表示，香港人口結構被中國刻意「洗人口」，未來申請來台各種居留定居，要提高各種安全門檻，可選擇「長期居留」制度，不一定要申請定居。（圖由陸委會提供）

    陸委會主委邱垂正（左）今日受訪表示，香港人口結構被中國刻意「洗人口」，未來申請來台各種居留定居，要提高各種安全門檻，可選擇「長期居留」制度，不一定要申請定居。（圖由陸委會提供）

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