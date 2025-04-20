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    揭徐尚賢2020年曾「罷捷」 四叉貓：當年連署資料這次又拿來用？

    四叉貓（左）貼出2020年時與徐尚賢（白衣者）的合照，質疑徐尚賢是否將當年罷免鳳山區議員黃捷的連署資料，拿來用於此次罷免鳳山區立委許智傑。（圖擷取自「四叉貓」劉宇臉書）

    四叉貓（左）貼出2020年時與徐尚賢（白衣者）的合照，質疑徐尚賢是否將當年罷免鳳山區議員黃捷的連署資料，拿來用於此次罷免鳳山區立委許智傑。（圖擷取自「四叉貓」劉宇臉書）

    2025/04/20 10:44

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕高雄地檢署針對「高雄雙罷劫」涉幽靈連署進行偵辦，高雄地院指出「高雄雙罷劫」發言人徐尚賢坦承連署書不是民眾所簽，而是他和罷免志工所為，且徐不但刪除對話紀錄，還指示罷免領銜人如何應對檢調，因此認定徐尚賢有串、滅證之虞，裁定徐羈押禁見。網紅「四叉貓」劉宇提出質疑，徐尚賢2020年曾參與罷免時任議員黃捷行動，是否有可能把當年在鳳山連署的資料備份後「再拿出來抄一次」？

    四叉貓指出，徐尚賢2020年時曾經餐與罷免黃捷，當時黃捷是鳳山區議員，而目前黃捷則是擔任高雄市第六選區立委，包括鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區。

    四叉貓質疑：「那時黃捷是鳳山選區的議員，現在許智傑則是鳳山選區的立委，徐尚賢該不會是偷偷把當年在鳳山連署的資料備份下來，現在又拿出來抄一次罷免許智傑吧？」最後他也直言：「不然他又沒權沒名，國民黨怎麼可能會提供名冊給他抄？」

    四叉貓在貼文中附上當年他與徐尚賢的合照，並回憶：「我就去找黃捷玩，罷免黃捷總部就開在黃捷服務處隔壁，來湊個熱鬧就被邀請上車講話了 XD」許多網友也在貼文底下留言：「果然偵探貓來自未來世界，什麼奇幻的照片都有！」、「貓檢破案～」、「你真的是臺灣柯南欸～」、「至少有種承認代簽！」、「貓貓深入敵車。」

    有網友觀察到，相比18日四叉貓在北檢外遭國民黨支持者攻擊，當年「罷捷團隊」與他之間的相處應對顯然和善許多，並留言：「比北部那些會攻擊人的奇行種好多了（？」、「原來您很早就做臥底喔～」

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