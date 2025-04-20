為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「高雄雙罷劫」發言人收押 尹立反問：朱立倫何時來聲援？

    高雄雙罷劫發言人遭收押!尹立喊話朱立倫何時來聲援?（翻攝尹立臉書）

    高雄雙罷劫發言人遭收押!尹立喊話朱立倫何時來聲援?（翻攝尹立臉書）

    2025/04/20 09:50

    〔記者王榮祥／高雄報導〕發動罷免立委黃捷、許智傑的「高雄雙罷劫」團體發言人徐尚賢涉嫌代簽罷免連署書，並被發現刪除LINE對話，還指示領銜人如何應對檢調詢問，有串供之虞，被裁定羈押。「罷韓四君子」之一的尹立喊話國民黨主席朱立倫：「何時來高雄聲援？記得把藍營立委都帶來。」

    高雄地檢署偵辦高雄雙罷劫涉幽靈連署，檢方認定發言人徐尚賢與幽靈連署有關，訊後向法院聲押，高雄地院昨深夜12點裁定徐尚賢羈押禁見。

    高雄地院指出，徐尚賢坦承連署書不是民眾簽的，是他和罷免志工所為，檢察官還發現他刪除LINE對話紀錄，並指示罷免領銜人如何應對檢調詢問，因此認定他有串、滅證之虞裁定羈押禁見。

    徐的親友一度號召民眾包圍雄檢抗議，但現場僅不到10人應援，包含杏仁哥等藍白直播主，由於人數稀少，現場維持秩序的警力輕鬆控場，當徐尚賢被聲押消息傳出，相關人等早已散場不知去向。

    尹立今向國民黨主席朱立倫喊話，詢問他何時會來高雄聲援?要來時記得把藍營立委都帶來!網友留言徐尚賢並非國民黨員，尹立回覆他原本是國民黨，是後來違紀參選市議員被退黨。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播