「高雄雙罷劫」發言人收押 尹立反問：朱立倫何時來聲援？

高雄雙罷劫發言人遭收押!尹立喊話朱立倫何時來聲援?（翻攝尹立臉書）

2025/04/20 09:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕發動罷免立委黃捷、許智傑的「高雄雙罷劫」團體發言人徐尚賢涉嫌代簽罷免連署書，並被發現刪除LINE對話，還指示領銜人如何應對檢調詢問，有串供之虞，被裁定羈押。「罷韓四君子」之一的尹立喊話國民黨主席朱立倫：「何時來高雄聲援？記得把藍營立委都帶來。」

高雄地檢署偵辦高雄雙罷劫涉幽靈連署，檢方認定發言人徐尚賢與幽靈連署有關，訊後向法院聲押，高雄地院昨深夜12點裁定徐尚賢羈押禁見。

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高雄地院指出，徐尚賢坦承連署書不是民眾簽的，是他和罷免志工所為，檢察官還發現他刪除LINE對話紀錄，並指示罷免領銜人如何應對檢調詢問，因此認定他有串、滅證之虞裁定羈押禁見。

徐的親友一度號召民眾包圍雄檢抗議，但現場僅不到10人應援，包含杏仁哥等藍白直播主，由於人數稀少，現場維持秩序的警力輕鬆控場，當徐尚賢被聲押消息傳出，相關人等早已散場不知去向。

尹立今向國民黨主席朱立倫喊話，詢問他何時會來高雄聲援?要來時記得把藍營立委都帶來!網友留言徐尚賢並非國民黨員，尹立回覆他原本是國民黨，是後來違紀參選市議員被退黨。

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