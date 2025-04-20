網友稱當年欲鎮壓「紅衫軍」 陳水扁現身打臉：完全胡扯瞎掰！

前總統陳水扁近年來活躍於社群媒體。（資料照）

2025/04/20 09:55

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁今年來活躍於網路社群，不管臉書還是時下年輕人最常用的Threads，都可以見到陳水扁發文、留言的身影。不過有網友昨日（19日）在Threads發文提及「紅衫軍事件」來批評總統賴清德時，對於當年「紅衫軍事件」的細節加油添醋，陳水扁對此也直接留言打臉。

該名網友指稱：「很好奇一個點，希望大家可以告訴我？當年紅杉軍滿到溢出的人河，真的有嚇到阿扁，據傳聞，當晚沒散去的人欲推倒拒馬，進行抗議，阿扁早就調派軍隊保護他，若民憤高漲不去，阿扁有武力鎮壓的計畫，只是被美方警告，當晚才沒有發生大規模的死傷，426人民是必要上凱道大聲告訴賴：我們反獨裁！」

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針對網友的「說法」，陳水扁直接在其貼文底下留言：「完全胡扯瞎掰！」許多網友也紛紛留言「朝聖」：「阿扁總統認證胡扯～」、「前總統本人親自回覆謠言！」、「神回留名，笑死。 」網紅「四叉貓」劉宇也在社群分享截圖，笑稱是「總統級的打臉」，而目前這篇「造謠文」疑似已被原PO刪除。

陳水扁回應網友謠言。（取自Threads）

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