呼應陳水扁演說 侯友宜：當權者要傾聽人民聲音

新北市長侯友宜（前排左一）今天清晨在貢寮福隆海邊受訪，呼應昨天前總統陳水扁演講中稱「不能說意見不一樣，就是『ＸＸ同路人』」，強調當權者要傾聽人民的聲音，要讓司法回到公平正義，讓人民對政府有信心。（記者俞肇福攝）

2025/04/20 09:15

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17年首次公開演講！陳水扁談大罷免：誰會比我更多次

〔記者俞肇福／新北報導〕前總統陳水扁昨天（19日）罕見公開演講，回憶當年四度被提罷免，又指出「不能說意見不一樣，就是『ＸＸ同路人』」；新北市長侯友宜今天（20日）受訪呼應稱，當權者要傾聽人民的聲音，不能視民主如無物，要讓司法回到公平正義，讓人民對政府有信心。

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凱達格蘭學校昨邀請陳水扁主講《台灣民主的韌性與轉型》，這是陳水扁2008年卸任總統後17年來第1次公開演講。他提到，當年總統任內4度遭提罷免，「誰會比我更多次」，也強調，民主真正的內涵是對少數的聲音也是要尊重、包容，不能說意見不一樣，就是「ＸＸ同路人」。

侯友宜今天上午6時許到貢寮福隆主持「2025新北市鐵道馬拉松接力賽」第1棒起跑儀式，會前受訪被問到對陳水扁這番說詞的看法。

侯友宜強調，台灣是民主、自由、法治的國家，他要特別嚴肅地呼籲當權者，要傾聽人民的聲音，更重要的是不能視民主如無物，也要讓司法能夠回到公平正義上，讓人民對政府是要有信心的。

侯友宜說，越有權力的人，都要學會放下、傾聽、包容，而且更要積極的面對溝通，台灣才能夠團結一致，朝野和諧。面對現在外面國際變化的挑戰，大家可以凝聚力量。當權者在台灣政局動盪不安的時刻，更應該積極的面對朝野，面對人民，希望能夠有一個安定的國家。

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