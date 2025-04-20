國民黨控「辦藍不辦綠」 許美華：是在質疑台北市選委會嗎？

許美華指出，如果國民黨質疑死人連署「辦藍不辦綠」，完全是侮辱台北市長蔣萬安主政下的台北市選委會。（資料照）

2025/04/20 09:16

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕雙北的地檢署近期偵辦罷免涉嫌偽造連署案，國民黨喊冤稱檢調「辦藍不辦綠」，時常在臉書分享「大罷免」訊息的科技專家許美華19日發文指出，死亡連署整件事情「荒謬絕倫」，如果國民黨質疑死人連署「辦藍不辦綠」，完全是侮辱台北市長蔣萬安主政下的台北市選委會。

許美華提到，藍罷綠超過千份死亡連署這件事完全荒謬到極點，體現國民黨沒有理念、沒有中心思想也沒有執行力，國民黨起初說是「辦藍不辦綠」、「中選會雙標」、「司法不公」，許認為這種說法不只挑戰正常人的智商，更侮辱蔣萬安主政下的台北市選委會。

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許美華指出，台北市選委會主委李泰興前幾天公開表示，死亡連署是戶政事務所電腦核對出來，藍罷綠也有查出「簽名連名字都簽錯」，若國民黨質疑死人連署「辦藍不辦綠」，那就是懷疑蔣萬安的台北市選委會。

許美華提到，各地選委會都是依法行政公務人員，收件、審核連署案的模式通通一樣，就是輸進戶政事務所電腦去核對，經過電腦核對後，公民團體罷免藍委「35區+1」平均正確率超過9成，死亡連署極少；一階20案完全沒有死亡連署，另外16案，死亡連署只有12份，平均1案不到1份。藍罷綠正確率勉強到6成，罷綠營一階25案，死亡連署有1923份，平均每1案有77份，其中8案死亡連署超過100份。

許美華強調，兩者差別就是一邊連署書是抄名單偽造文書來的；一邊是極其辛苦、一張一張收來的，電腦核對出來就是天差地遠的結果，國民黨還要硬拗「司法迫害」。針對死亡連署一事，國民黨立委賴士葆則說「偽造文書有那麼嚴重嗎」？許美華提到，藍白兩黨先前才修法嚴懲偽造連署的不法行為，「賴士葆們連自己修了什麼法都不知道嗎」？

許美華表示，國民黨目前在司法上應該是無路可逃了，接下來就看國民黨哪些人要扛法律責任，有沒有大頭要展現肩膀出來承擔。許最後也對國民黨喊話：「國民黨請不要輕忽自己裝白癡的後果，支持者板塊真的有在鬆動。尤其是最近硬拗死人連署加上國民黨青年軍納粹事件，已經逼出不少看不下去的藍營知識份子出來簽二階，我就不講名字了。我對國民黨當然沒有抱任何期待，請國民黨請繼續秀下限！」

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