羅智強發文宣送面紙「捨不得給陳情電話」 苗博雅喊：由我守護大安

苗博雅激動喊話，「如果我們大安區唯一的立委沒有道德良心及勇氣站出來保護大家，那就由我來保護大安區的民眾，好不好！」（記者陳逸寬攝）

2025/04/19 23:58

〔記者劉詠韻／台北報導〕罷免國民黨立委羅智強團體今天舉辦《為愛罷免 才能大安》民主音樂宣講會，湧入近2000人，台北市議員苗博雅難得展現感的一面說，既然羅智強在選區被公認毫無作為，「那就由我來保護大安區的民眾，好不好！」台下響起熱烈掌聲。

苗博雅約晚間9點上台宣講，她坦言，看著罷團志工無論天氣好壞都堅持出門，努力爭取一份又一份活人連署，即便很想為志工們做出些什麼，但若此時站出來，勢必遭到虎視眈眈已久的羅智強，刻意將這場公民運動扭曲為選舉的延長賽，更會趁亂指控她因過去輸不起，才發起了這波攻擊。

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「大安區的街頭從什麼時候開始竟無法理性對話，全充斥暴力和謾罵？」苗博雅說，大安區有13位議員1位立委，而羅智強面對收集連署、理性平和的公民遭受暴力攻擊時，全視而不見，甚至最近廣發文宣送面紙、放照片，要大安區選民不同意罷免他，卻唯獨找不到任何一支可以陳情的電話。

苗博雅說，羅智強去年選完後，仍剩1300萬政治獻金，現在卻自稱財務告急，更不捨得提供選民陳情的電話，「如果我們大安區唯一的立委沒有道德良心及勇氣站出來保護大家，那就由我來保護大安區的民眾，好不好！」台下觀眾大力鼓掌叫好。

最後，苗博雅獻唱台語歌《路》，群眾高舉手機、開啟燈光，隨著歌曲輕輕搖擺，沉浸在屬於民主音樂宣講會的氣氛裡。

苗博雅獻唱台語歌《路》，現場民眾高舉手機、開啟燈光，隨著歌曲輕輕搖擺。（記者陳逸寬攝）

主辦單位邀來金曲獎台語歌王流氓阿德等人演唱。（記者陳逸寬攝）

近2000人擠爆現場。（記者陳逸寬攝）

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