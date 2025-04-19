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    屏東南州互罷案全失敗！湯智雄喊遺憾 葉俊緯繼續監督鄉政

    南州罷免投票開票情形。（記者陳彥廷攝）

    南州罷免投票開票情形。（記者陳彥廷攝）

    2025/04/19 23:59

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣南州鄉鄉代會出現同事鬩牆並衍伸為罷免投票，今正式舉辦投票，寫下史上首度有同場兩人被罷免投票的紀錄，形同為「全台大罷免」揭序幕。最後結果被罷免人葉俊緯及湯智雄是雙雙未過門檻，兩人皆將續留任鄉代會，面對結果，葉俊緯強調，提出罷免是針對方發動惡意罷免的反制；湯智雄則對葉的同意罷免票未過門檻感到遺憾，將討論申請驗票。

    今天屏縣選委會統計票數後，該選區投票人總數4277人，25%的門檻為1070人，同意罷免葉俊緯案的投票數1044票，不同意罷免票為529票，同意罷免票數佔原選舉區選舉人總數比率為24.41%。湯智雄案同意罷免票624票、不同意罷免票907票，同意罷免票數佔比率為14.59%，兩人投票結果皆為否決，罷免沒通過。

    南州鄉下屆鄉代表席次將因人口不足1萬人，極大可能降為7席，第一選區一口氣少掉2席鄉代，此役也被視為明年地方大選的序曲，湯智雄受訪時不諱言表示，原評估很有機會罷掉葉，對沒罷掉覺得遺憾，會發動此次罷免主要就是要罷掉葉，縱使他本人因此被拖下水，但他很篤定自己不會被罷掉，沒想到最後結果只差了20多票讓葉逃過一劫，對結果感到失望，將討論是否要申請驗票。

    至於與門檻接近的葉俊緯則說，感謝理智的鄉親未被謠言影響，也感謝鄉親的鞕策，未來將持續監督鄉政、反應民意。他指出，此案就是因為預算案所起，目前就是視鄉公所態度，盡量在可行的空間修復關係，不然所會不合並非全鄉之福，也會向受謠言影響鄉親說明監督鄉政的原意，希望南州未來會更好。至於會提出罷免，是因若沒動作形同默認對方謠言，強調因對方用不實言論針對，他才會透過罷免進行反制。

    南州第一選舉區罷免投票開票情形。（記者陳彥廷攝）

    南州第一選舉區罷免投票開票情形。（記者陳彥廷攝）

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