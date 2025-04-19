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    首頁　>　政治

    新北議員組團訪台中 陳偉杰：給民眾最好生活藍圖是抗罷免最佳策略

    新北市議員陳偉杰（左5）邀請市議員蔡淑君（左4）、呂家愷（右2）、宋雨蓁（左2）、白珮茹（左3）、戴湘儀（左1）參訪台中市，市長盧秀燕（右5）接待。（新北市議員陳偉杰提供）

    新北市議員陳偉杰（左5）邀請市議員蔡淑君（左4）、呂家愷（右2）、宋雨蓁（左2）、白珮茹（左3）、戴湘儀（左1）參訪台中市，市長盧秀燕（右5）接待。（新北市議員陳偉杰提供）

    2025/04/19 23:22

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市議會即將開議，市議員陳偉杰邀請市議員蔡淑君、呂家愷、宋雨蓁、白珮茹、戴湘儀參訪台中市，期盼在新會期建設新北。陳偉杰說，大罷免讓基層感到焦慮，憂心台灣因政治原地踏步，在野執政縣市對抗罷免的最佳策略是給予民眾最好的生活藍圖。

    蔡淑君說，林口為數眾多的小家庭最需要友善親子空間，台中結合美樂地專案，創造出市民歡迎的馬卡龍公園，具參考價值，加上國民暨兒童運動中心，都可以作為將來社區發展的重點項目。

    白珮茹說，台中鼓勵市民參與野餐日，安心生養的職場公托政策，或推廣匹克球，可看見台中市府團隊的用心。

    呂家愷說，市長盧秀燕強調大巨蛋選址須符合四大條件：佔地廣、素地優先免拆遷、交通便捷及具備商業吸引力，他也認同這些條件應成為爭取新北大巨蛋落腳土樹三鶯的評估重點。

    宋雨蓁說，她認同盧秀燕說法，對抗罷免，用心為投票給自己的民眾認真打拼也是重點，親友族人很多都在台中，尤其是和平區原鄉在教育和生活環境的提升更是有目共睹。

    戴湘儀說，盧秀燕從理念到實踐都展現女性政治工作者對「宜居城市」的堅持與細膩，相信各縣市一起攜手合作。一定能讓市民都生活在更有感、更幸福的城市。

    新北市議員陳偉杰（左）與台中市長盧秀燕握手合影。（新北市議員陳偉杰提供）

    新北市議員陳偉杰（左）與台中市長盧秀燕握手合影。（新北市議員陳偉杰提供）

    新北市議員呂家愷（左）與台中市長盧秀燕合比愛心。（新北市議員陳偉杰提供）

    新北市議員呂家愷（左）與台中市長盧秀燕合比愛心。（新北市議員陳偉杰提供）

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